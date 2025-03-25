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Генсек НАТО посетит Польшу

  • 25.03.2025, 22:08
Генсек НАТО посетит Польшу
Марк Рютте

Марк Рютте прибудет в Варшаву завтра.

В среду, 26 марта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Варшаву, где проведет встречи с польскими чиновниками.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Рютте в столице Польши встретится с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском, министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром иностранных дел Радославом Сикорским.

После встречи с Туском предусмотрены совместные заявления для прессы Рютте и премьера Польши.

Генсек НАТО также выступит с речью в Варшавской школе экономики.

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