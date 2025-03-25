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ВСУ разбили колонну с десантом оккупантов на Купянском направлении

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  • 25.03.2025, 22:18
ВСУ разбили колонну с десантом оккупантов на Купянском направлении

Уничтожены танк, три БМП и БТР-80.

На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций ВСУ.

Оккупанты попытались штурмовать позиции украинских защитников, но совместными усилиями подразделения механизированной бригады дали им достойный отпор. Вражеское наступление было отбито, потерь наших позиций не допущено.

В результате были уничтожены: танк, три БМП, бронетранспортер, грузовик «Урал», квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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