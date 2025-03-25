В Беларуси задержали гражданина Израиля

В Беларуси задержали гражданина Израиля2
- 25.03.2025, 22:38
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Он прошел через тяжелые физические и психологические пытки.
Как сообщает израильское издание Ynet, гражданин Израиля, который приехал в Беларусь с женой и детьми, был задержан и прошел через тяжелые физические и психологические пытки. Сейчас он освобожден и вернулся в Израиль.
Имя пострадавшего по просьбе его семьи не называется. Задержали же его в начале февраля за «подписку на экстремистский контент», то есть на Facebook-сообщество, где обсуждали жизнь в Израиле и Беларуси.
Родственники считают, что истинной причиной ареста мужчины стало участие его сына в демонстрации в Израиле в поддержку белорусской оппозиции.
После ареста связь с мужчиной прервалась, он был отправлен на 15 суток в изолятор, где его морили голодом и применяли другие методы пыток.
Белорусские власти конфисковали документы израильтянина, но позже он получил временный паспорт в посольстве Израиля и вернулся домой.
Сын пострадавшего рассказал, что обращался за помощью в МИД и посольство Израиля, но получил не очень конкретные ответы. Сейчас его отец в тяжелом состоянии: ослабленный и поседевший, пережив сильный стресс.
О наличии у пострадавшего помимо израильского еще и белорусского гражданства не сообщается.