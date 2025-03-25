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В Беларуси задержали гражданина Израиля

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  • 25.03.2025, 22:38
  • 1,948
В Беларуси задержали гражданина Израиля
иллюстративное фото

Он прошел через тяжелые физические и психологические пытки.

Как сообщает израильское издание Ynet, гражданин Израиля, который приехал в Беларусь с женой и детьми, был задержан и прошел через тяжелые физические и психологические пытки. Сейчас он освобожден и вернулся в Израиль.

Имя пострадавшего по просьбе его семьи не называется. Задержали же его в начале февраля за «подписку на экстремистский контент», то есть на Facebook-сообщество, где обсуждали жизнь в Израиле и Беларуси.

Родственники считают, что истинной причиной ареста мужчины стало участие его сына в демонстрации в Израиле в поддержку белорусской оппозиции.

После ареста связь с мужчиной прервалась, он был отправлен на 15 суток в изолятор, где его морили голодом и применяли другие методы пыток.

Белорусские власти конфисковали документы израильтянина, но позже он получил временный паспорт в посольстве Израиля и вернулся домой.

Сын пострадавшего рассказал, что обращался за помощью в МИД и посольство Израиля, но получил не очень конкретные ответы. Сейчас его отец в тяжелом состоянии: ослабленный и поседевший, пережив сильный стресс.

О наличии у пострадавшего помимо израильского еще и белорусского гражданства не сообщается.

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