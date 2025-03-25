Брестский блогер показал, как китайский электрокар видит призраков на кладбище 25.03.2025, 23:01

Видео озадачило пользователей Сети.

Брестский блогер Васька Пилот (Василий Пашалюк) опубликовал в инстаграме видео, на котором система помощи водителю китайского электромобиля Lixiang L7 в ночное время «обнаружила» людей на кладбище, где в реальности, разумеется, никого не было. Видео снято из салона автомобиля во время движения, пишет Telegraf.news.

Видео снято из салона автомобиля во время движения по территории кладбища. На экране мультимедийной системы отображаются схематические фигурки людей в тех местах, где, судя по всему, расположены надгробия, памятники и кресты.

Система, использующая лидар для сканирования окружающей среды, ошибочно интерпретирует эти объекты как живых людей.

Ролик завоевал популярность, а комментарии под видео засыпаны самыми разнообразными догадками и шутками, некоторые даже могут показаться «черными».

Некоторые пользователи попытались найти рациональное объяснение:

«Может, считывает фото с памятников», — высказал мнение один из них. Другие же, наоборот, увидели в этом, хоть и шутя, мистический подтекст: «Связь с загробным миром. Технологии!» — с восторгом написал другой подписант.

Нашлись и те, кто задался вопросом про границы возможностей системы распознавания:

«Это значит если поставить деревянный столб и на него наклеить фото лица человека, он будет его воспринимать как человека?»

«Покупайте Lixiang те, кто любит адреналин», — иронизирует один из комментаторов, намекая на острые ощущения от «общения» с виртуальными пешеходами.

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