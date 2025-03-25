РФ назвала объекты, подпадающие под временное перемирие 2 25.03.2025, 23:06

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Кремль заявил, что мораторий начал действовать еще 18 марта.

Пресс-служба Кремля 25 марта опубликовала перечень запрещенных для атак российских и украинских объектов, которые РФ согласовала со США во время технических переговоров в Саудовской Аравии.

Речь идет о 30-дневном моратории на удары по энергосистеме.

По данным РФ, среди таких объектов:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Кремль в который раз написал, что мораторий начал действовать 18 марта, но по взаимной договоренности может быть продлен.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», – говорится в заявлении.

Однако в заявлении Белого дома по итогам переговоров с РФ в Саудовской Аравии нет однозначного сообщения о четкой договоренности с Россией относительно запрета на удары по энергетическим объектам России и Украины. В опубликованном США релизе говорится о том, что Вашингтон и Москва «договорились разработать меры» относительно этого вопроса.

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