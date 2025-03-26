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США отложили безвиз для граждан Румынии

  • 26.03.2025, 5:14
США отложили безвиз для граждан Румынии

Страна должна была присоединиться к программе безвизовых поездок в конце марта.

Соединенные Штаты отложили включение Румынии в свою программу безвизового режима.

Об этом сообщило во вторник Министерство внутренней безопасности США, пишет Politico.

Согласно сообщению на сайте программы, правительство США продолжает рассматривать соответствие страны «строгим требованиям безопасности», не предоставляя никакой информации о том, когда пауза может быть отменена.

Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он «убежден», что решение Вашингтона является «чисто технической мерой» в рамках переоценки США рисков для безопасности.

«Мы воспользуемся этой – надеемся, непродолжительной – задержкой, чтобы поработать с нашими американскими партнерами для выяснения всех вопросов, вызывающих беспокойство правительства США», – заявил Чолаку.

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