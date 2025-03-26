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Глава ЦРУ: Украинцы будут сражаться даже голыми руками, если условия мира их не устроят

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  • 26.03.2025, 8:11
  • 1,530
Глава ЦРУ: Украинцы будут сражаться даже голыми руками, если условия мира их не устроят

Не стоит недооценивать боевой дух ВСУ.

Армию Украины продолжают недооценивать в мире. Украинские воины будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в Сенате США заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Сенатор Джерри Моран спросил у Рэтклиффа, какие риски есть для США, если Россия достигнет своих максималистических целей в рамках мирного соглашения с Украиной.

Директор ЦРУ в ответ заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас хочет завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа.

По словам Рэтклиффа, он согласен, что у России есть преимущество на поле боя, она медленно продвигается вперед.

«Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я уверен, на основании моих наблюдений, с точки зрения разведки, они будут сражаться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для крепкого мира», - добавил он.

При этом Рэтклифф заверил, что Трамп осознает опасность в случае, если Россия получит то, чего хочет. И если «переговоры будут успешными», обе стороны не достигнут своих максималистских целей.

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