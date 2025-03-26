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В Молдове задержали главу Гагаузской автономии Гуцул

  • 26.03.2025, 8:16
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В Молдове задержали главу Гагаузской автономии Гуцул

По обвинению в получении денег из России.

В аэропорту Кишинева была задержана глава (башкан) Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного дела по обвинению в получении денег из России для финансирования ныне запрещенной в стране пророссийской партии «Шор».

Об этом сообщает молдавское издание News Maker.

Сначала информация о задержании Гуцул в аэропорту при выезде из Молдовы появилась на портале Gagauznews с соответствующим видео. Такие кадры были обнародованы вечером 25 марта.

Отмечается, что у Гуцул представители правоохранительных органов забрали паспорт.

Позже данные о задержании главы Гагаузии подтвердила представителям СМИ пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Молдовы Анжела Старински. По ее словам, подробности по ситуации будут объявлены уже в среду.

Дело против Гуцул

В апреле прошлого года в Молдове передали в суд дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ее обвиняют в перевозке денег из России, которые затем использовали для финансирования политической деятельности.

Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд дело против Гуцул и руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе.

По данным следствия, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову деньги из России. Их использовали для финансирования политической деятельности партии.

Также ее обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии. По данным правоохранителей, Гуцул, как соучастница преступления, с октября по ноябрь 2022 года отвечала за проверку списков и вознаграждение участникам протестов, которые происходили у зданий государственных учреждений в Кишиневе.

Добавим, Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в сознательном получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии - почти 42,5 млн леев (2,3 млн долларов). Ей грозит до 7 лет тюрьмы.

Связи Гуцул с Россией

Евгения Гуцул была избрана главой Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдовы) в 2023 году. Ее кандидатура выдвигалась от пророссийской партии «Шор».

В начале апреля 2024 года президент Молдовы Майя Санду обвинила Гуцул в поддержке войны РФ против Украины. Это заявление последовало после визита главы Гагаузии в Москву, где она встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также весной прошлого года сообщалось, что пророссийские силы Молдовы приезжали в Москву. Там они образовали новый антиевропейский политический блок, который поддерживает Гуцул.

Добавим, в июне 2024 года США ввели санкции против главы Гагаузии Гуцул. По данным Госдепа, она играет непосредственную и активную роль в коррупционной деятельности сети Шора, и могла способствовать ввозу наличности из России, ее незаконном сокрытии и использовании этих средств в пользу политических проектов олигарха.

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