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Z-пропагандист открыто рассказал об отставании армии Путина

  • 26.03.2025, 8:30
Z-пропагандист открыто рассказал об отставании армии Путина
Юрий Евич

В сфере радиоэлектронной борьбы Украина в разы превосходит РФ.

Z-патриот и военный преступник Юрий Евич недоволен состоянием оккупационной армии РФ. Он пожаловался, что украинские силы во многом превосходят ВС России.

Важное заявление он сделал в интервью пропагандистскому каналу «Спецвыпуск», передает «Диалог.UA».

Особенно сильно Евича тревожит отставание ВС РФ в радиоэлектронной борьбе. РФ еще до войны потратила колоссальные средства на разработку многочисленных дорогостоящих систем РЭБ, которые, как выяснилось с началом войны, практически бесполезны на поле боя.

«У противника РЭБ неизмеримо мощнее, чем у нас. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Уже три года идет война, наше отставание в этой сфере только нарастает», - пожаловался пропагандист.

Отметил он также то, что Украина начала обгонять российскую армию в использовании БПЛА на оптоволокне. И это при том, что первыми эту идею на фронте реализовали именно российские войска.

«Наши сделали управляемые по оптоволокну дроны давно, много месяцев как. В итоге наладить массовую поставку в войска и обучение людей по ним до сих пор не удалось. И они массово не поступили, а (украинцы - ред.) уже сделали выводы, заказали в Китае огромное количество оптоволокна и теперь массово себе делают, то есть еще и в этой сфере начнем отставать», - констатировал Евич.

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