Польша первой в Европе основала Фонд обороны и безопасности 26.03.2025, 8:34

Фото: Charter97.org

В фонд будет выделено около 7,7 миллиарда долларов.

Польша объявила о создании Фонда обороны и безопасности, и намерении разработать инвестиционный план для него в течение двух месяцев. В фонд будет выделено 30 миллиардов злотых (около 7,7 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на Twitter-аккаунт(X) министра финансов и региональной политики Польши Катажины Пелчинской-Наленч.

«Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний», - говорится в заявлении польского министра.

Она добавила, что страна будет развивать отечественную промышленность и исследовать новые технологии.

«Мы начинаем переговоры с ЕК (Европейской Комиссией). В то же время в течение 2 месяцев в сотрудничестве с Министерством национальной обороны и другими министерствами мы разработаем инвестиционный план для этого Фонда», - отметила Пелчинская-Наленч.

Польское правительство обсуждало вопрос о перенаправлении средств в Фонд безопасности и обороны во время заседания во вторник. Как объясняет инициативу официальная Варшава, главной целью является укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Этот фонд также предназначен для финансирования таких инвестиций, как модернизация оборонной промышленности. Также речь идет о расширении стратегической инфраструктуры и развитии оборонных технологий.

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