закрыть
26 марта 2025, среда, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша первой в Европе основала Фонд обороны и безопасности

  • 26.03.2025, 8:34
Польша первой в Европе основала Фонд обороны и безопасности
Фото: Charter97.org

В фонд будет выделено около 7,7 миллиарда долларов.

Польша объявила о создании Фонда обороны и безопасности, и намерении разработать инвестиционный план для него в течение двух месяцев. В фонд будет выделено 30 миллиардов злотых (около 7,7 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на Twitter-аккаунт(X) министра финансов и региональной политики Польши Катажины Пелчинской-Наленч.

«Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний», - говорится в заявлении польского министра.

Она добавила, что страна будет развивать отечественную промышленность и исследовать новые технологии.

«Мы начинаем переговоры с ЕК (Европейской Комиссией). В то же время в течение 2 месяцев в сотрудничестве с Министерством национальной обороны и другими министерствами мы разработаем инвестиционный план для этого Фонда», - отметила Пелчинская-Наленч.

Польское правительство обсуждало вопрос о перенаправлении средств в Фонд безопасности и обороны во время заседания во вторник. Как объясняет инициативу официальная Варшава, главной целью является укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Этот фонд также предназначен для финансирования таких инвестиций, как модернизация оборонной промышленности. Также речь идет о расширении стратегической инфраструктуры и развитии оборонных технологий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко