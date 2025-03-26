Скандал в США: Уолтц рассказал, как по ошибке добавил журналиста в чат Signal 10 26.03.2025, 8:42

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Майк Уолтц

Советник президента США взял на себя полную ответственность.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя «полную ответственность» за создание чата в группе Signal, что спровоцировало громкий скандал.

Об этом сообщает CNN.

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано», - сказал Уолтц в интервью Fox News вечером 25 марта.

Продолжая презирать журналистскую честность главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, Уолтц пытался дать четкий ответ, почему контактная информация репортера, которого ненавидит президент Дональд Трамп, оказалась в его телефоне.

«Это стыдно, да. Мы собираемся докопаться до сути», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у него номер телефона Голдберга, Уолтц предположил, что номер репортера случайно был указан под чужим именем - человека, которого он планировал привлечь к группе Signal.

«У вас когда-нибудь было такое, что в контактах указано чье-то имя, а потом у вас там чей-то другой номер? Да? У вас есть чужой номер на чужом контакте. Так что, конечно, я не видел этого лузера в группе. Он был похож на кого-то другого», - сказал Уолтц.

Он добавил, что «сейчас мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно или это произошло каким-то другим техническим способом» и добавил, что никогда не встречался с Голдбергом.

Уолтц не назвал имя человека, которого он намеревался внести в чат, но сказал: «Человек, который, как я думал, был в чате, никогда там не был». Он также поддержал министра обороны Пита Хегсета.

Хотя Уолтц утверждает, что информация, которой делились в чате Signal, не была секретной, он сказал, что предпочел бы, чтобы Голдберг не обнародовал полные тексты сообщений.

Скандал вокруг секретного чата Signal

На днях главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный чат администрации Дональда Трампа, где обсуждались удары по йеменским хуситам.

Этот факт, а также секретная информация, которая распространялась в обычном чате, спровоцировали громкий политический скандал в США.

Конгрессмены и сенаторы призвали расследовать ситуацию.

В свою очередь Уолтц отрицает обсуждение военных планов в чате. Он обвинил журналиста Голдберга в распространении «лживой» информации.

Скандал может привести к отставке советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, хотя телеканал Fox News исключил такую возможность.

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