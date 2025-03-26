Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ 26.03.2025, 8:52

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Москва «остро зависима» от западных комплектующих.

Без кооперации с Западом и Китаем страна-агрессор РФ неспособна самостоятельно изготавливать военную авиационную технику, в частности – вертолеты, заявил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

«Если говорить о системном уничтожении вражеских вертолетов, речь может идти о двух составляющих. Это изменение тактики врага по ее применению, в том числе армейской - в виде вертолетов, что повышает риски их уничтожения. Вторая важная составляющая - адаптация, изменение стратегии украинских Сил обороны по уничтожению такой техники», - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Эксперт пояснил, что, как практика показывает, оба варианта, которые привели к потере вражеской авиации, на самом деле являются достаточно хорошими.

По его словам, большинство армейской авиации РФ, в частности вертолеты типа Ка-50, Ка-52 и т.д., «остро зависимы» от западных комплектующих - чипов, систем управления, бортовых электронных систем, которые невозможно изготавливать исключительно российскими силами.

«Ранее план по изготовлению заявлялся до 40 самолетов в год, но мы видим, что с 2022 года фактически объемы выпуска самолетов сокращались. В первый год войны это было около 20 единиц, за 2024 год, по разным оценкам, враг мог изготовить от 12 до 16 единиц. Если говорить о вертолетах, армейской авиации, то более детальных данных об объемах производства нет. Но, скорее всего, объемы будут аналогичны с изготовлением самолетов», - добавил Долинце.

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