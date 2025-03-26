Управделами Лукашенко игнорирует диктатора 2 26.03.2025, 8:59

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Отказывается «покупать белорусское».

В 2022 году Александр Лукашенко презентовал первый «белорусский» ноутбук. Он же раз за разом призывает белорусов покупать отечественную продукцию и настаивает на импортозамещении. Однако его же Управделами, похоже, отказывается прислушиваться к словам диктатора — эта структура тратит сотни тысяч рублей из госбюджета на импортную компьютерную технику, пишет «Зеркало».

В октябре прошлого года Управделами Лукашенко достаточно активно закупила компьютерную технику. Например, структуре нужны были 33 персональных компьютера. Причем требования довольно жесткие по каждому компоненту. Там должны быть корпусы конкретной подели Lancool, блоки питания Watttera, материнские платы ASRock, клавиатура и мышь Logitech, а также два монитора ASUS и другие. В заявке указано, что это могут быть «аналоги», однако требования прописаны настолько детально, что вряд ли можно найти аналогичную продукцию.

Тендер выиграла компания «КомпТорг», которая поставила технику за 316,4 тыс. рублей. Компоненты в этой заявке достаточно недешевые. Например, указанные выше корпуса (часто их называют просто системными блоками) в розницу сейчас продают от 1,4 тыс. рублей. Хотя в октябре прошлого года, когда проходила закупка, они стоили 312 рублей.

Тогда же структура, подчиненная Лукашенко, приобрела пять единиц конкретной модели ноутбука — ASUS ZenBook 14 UM3402YA-KP602 (лот 2 в приложенных документах). Конкурс выиграла компания «Мап инфо», предложившая продать их по общей цене 17 403 рублей. То есть цена одного ноутбука составила 3 480,6 рублей. При этом в октябре прошлого года, когда проходила закупка, в розницу можно было найти этот товар дешевле — за 3382 рубля.

Как видно, в обоих случаях структура купила импортную технику. Хотя, как уверял 2,5 года тому Александр Лукашенко, на заводе «Горизонт» выпускают «белорусский» ноутбук (правда, были подозрения, что на самом деле никакой он не белорусский).

Это не единичный случай, когда подчиненная политику структура закупает компьютерную технику. В марте этого года она разместила очередную заявку на покупку 10 ноутбуков. Судя по документам, это должны быть Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 83DS003WRK «либо аналоги» (однако полных эквивалентов, скорее всего, не существует). Заплатить за них готовы 36 тыс. (кстати, «горизонтовский» ноутбук, который Лукашенко публично демонстрировал, был полным близнецом более ранней модели этого же бренда).

Еще одна закупка прошла также в октябре прошлого года. Структура приобрела 10 ноутбуков ASUS ZenBook 15 OLED и компактных компьютера Intel NUC. За все отдали более 43 тыс. рублей. Как и в остальных случаях, деньги взяли из бюджета страны.

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