Трамп впервые обвинил Путина в затягивании переговоров о мире с Украиной 3 26.03.2025, 9:16

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Москва медлит с договоренностями о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп впервые заявил, что российский диктатор Владимир Путин может затягивать время в вопросе договоренностей по перемирию с Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Отвечая на вопрос репортера американской кабельной телекомпании Newsmax, считает ли он, что Москва медлит с договоренностями о прекращении огня, Трамп допустил такой сценарий.

По словам президента США, он считает, что «Россия хочет положить конец» широкомасштабной военной агрессии против Украины.

«Но возможно, они медлят», - признал Трамп и добавил, что использовал ту же тактику в своих прошлых делах, чтобы выиграть время.

«Я делал это годами... Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен», - объяснил он подобную манеру.

При этом Трамп снова высказал мнение, что Украина и РФ хотят завершения войны.

«Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе», - сказал американский лидер.

Он также вновь озвучил оценку о потерях, которые несут обе стороны, указав в среднем 2500 военнослужащих еженедельно. И подчеркнул, что «просто хочет, чтобы это прекратилось».

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