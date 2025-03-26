«За один вечер получал среднюю зарплату» 3 26.03.2025, 9:31

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Вся правда о необычной профессии в Беларуси.

Работа, где тебе платят за то, чтобы ты удивлял людей, — звучит почти как мечта. Портал «Онлайнер» разбирался, чем на самом деле живут белорусские иллюзионисты.

За кулисами — никакой магии, а сплошные репетиции, вложения в реквизит и умение совмещать роли артиста, маркетолога и администратора. Сколько на этом можно заработать, где учат фокусам и почему даже опытные иллюзионисты временами садятся за руль и подрабатывают в такси?

Кто это?

Когда-то он был просто Сергеем Островским, а теперь — Остикс, 35-летний иллюзионист, который больше десяти лет отработал на сцене и провел свыше 1500 выступлений. Он знает, как достать кролика из шляпы и вызвать удивление без спецэффектов. Он построил новую программу в жанре ментальной магии (фокусы с угадыванием мыслей и цифр). Магией, конечно, это не назовешь, но удивлять парень точно умеет.

Ну и куда же без ассистентки: Дарья — 19-летняя студентка БНТУ, учится на инженера, но в какой-то момент свернула в сторону фокусов. После знакомства с Сергеем она стала его помощницей, хотя раньше всерьез об этом даже не задумывалась. Правда, пилу сразу вычеркнули. «Распиливаний не будет», — предупредила Дарья. Физику не бросила, но, похоже, решила проверить, как эти законы работают на сцене.

«Первое впечатление о фокусах: это что-то детское»

К фокусам Сергей пришел не сразу. Сначала был спорт — карате и диплом тренера-преподавателя из БГУФК. Парень работал с детьми, тренировал группы и, как сам признается, даже не думал, что когда-то вместо ударов по корпусу будет вытаскивать платочки из рукава.

— Лет в 10 я по телевизору увидел выступление фокусников: кролики, платочки, «сим салабим». И у меня впечатление о фокусах было такое, что это что-то детское. Как, в общем-то, и у 80—90% людей. Ну и все, я как-то про них забыл.

Переломным моментом стало случайное видео в интернете, которое Сергей посмотрел, еще будучи студентом. Это было выступление уличного фокусника Дэвида Блэйна, и его трюки заметно отличались от того, что парень видел раньше.

— Я тогда впервые увидел, что фокусы могут быть интересны взрослой публике — с обычными предметами, но с вау-эффектом. Я стал разбирать его трюки по кадрам, чтобы попробовать повторить. Мозг чуть не сломался.

Начинал с простого — с карточных фокусов, показывал их друзьям. Потом как-то случайно оказался на корпоративе, где меня попросили выступить перед аудиторией. Формата как такового не было, я просто стоял и показывал то, что умел. Организаторам понравилось. Сказали: «Сергей, круто! Только чуть-чуть подшлифовать — и можно ставить программу». Так все и началось.

По мнению Сергея, иллюзионист — это не одна из тех профессий, которым можно научиться в университете.

— Нет такого, чтобы ты пошел отучился на иллюзиониста в вузе, получил диплом и начал зарабатывать. Есть цирковые училища, курсы, литература, но это скорее база, а все остальное — твой личный опыт. Настоящие знания приходят через обучение у именитых мастеров и практику. Известные фокусники часто запускают собственные академии — онлайн-курсы, где можно купить секрет того или иного фокуса. Стоят они дорого, около $500—1000 за курс. И даже если ты знаешь, как устроен фокус, это еще не все: тебе нужно его подать, а для этого нужна харизма.

Если вы всерьез задумались о профессии иллюзиониста, для начала придется определиться с направлением, говорит Сергей. Есть сценическая магия — классическая, как из старых фильмов: с цилиндрами, голубями, платочками и загадочным взглядом из-под софитов. Она красива, универсальна и понятна любому зрителю. Но и немного устаревшая.

Современного зрителя, по мнению героя, все чаще цепляют вещи более «психологические», интерактивные — без сложных реквизитов и пил, но с максимальной вовлеченностью.

— Ментальная магия — это когда ты загадываешь число, а я его угадываю. Или предсказываю исход футбольного матча, причем с именами футболистов и минутами, когда они забили голы, — заранее, до начала. Причем все лежит в запечатанном сундуке, подвешенном под потолком. В этом направлении важнее всего не техника, а подача. Публике плевать, насколько сложный механизм стоит за фокусом, — ей важно удивиться, получить эмоцию. И если ты умеешь это делать, значит, ты настоящий иллюзионист.

«За вечер можно было заработать среднюю месячную зарплату по стране»

Свои первые деньги Островский начал зарабатывать на фокусах еще в студенчестве — где-то в 2009—2010 году. Причем суммы по тем временам были более чем внушительные. Парень совмещал выступления с учебой и работой по специальности — преподавателем каратэ. Но когда пошло, оставил только фокусы, перевелся на заочку, а освободившееся время тут же заняли заказы — от небольших мероприятий до расписанных на год вперед корпоративов.

— Работал я с пятницы по воскресенье. В день бывало по три-четыре выступления, а то и до шести. Закрутилось это быстро, буквально за полгода. При этом начиналось все вовсе не из желания зарабатывать — я просто увлекся фокусами, мне было интересно показывать их, смотреть на реакцию людей, на их удивление. Затем я снимал трюки на видео, выкладывал в сеть и просто жил этим. На то время у меня даже не было понимания, что на этом можно зарабатывать, это было просто приятное хобби.

— И сколько могло приносить такое приятное хобби?

— В 2010 году средняя зарплата по стране была около $500, а я за одно выступление мог получить $150—250. Выступление, чтобы вы понимали, — это даже не час, а около 15—20 минут в зависимости от ситуации и гостей. В выходные у тебя по несколько таких заказов, в хороший месяц — порядка 27—30, так что зарабатывать можно было очень большие деньги.

Мне тогда было лет 20. Представьте, такие деньги на руках. Конечно, тратил их легко и особо не думая. Куда? Как и любой парень моего возраста: друзья, тусовки, отдых. Иногда платил за всех просто потому, что мог, или улетал куда-нибудь спонтанно. Тогда казалось, что так будет всегда, а о сбережениях я не думал.

Сейчас Сергей смотрит на минувшие года с иронией. Признается, что финансово вел себя безответственно и зря не строил долгосрочных планов. Хотя часть доходов он все-таки инвестировал в обучение: покупал курсы у западных мастеров, изучал приемы, технологии, реквизит.

— Если бы тогда грамотно распределил ресурсы, думаю, можно было бы продвинуться намного дальше, и я наверняка запросто купил бы квартиру-две. Но я об этом всем не жалею: молодость — она на то и дана, чтобы набить шишки и получить бесценный опыт.

— Наверное, родители не могли нарадоваться вашему успеху, раз за один вечер получали больше, чем они.

— Когда я стал заниматься фокусами, отношения с родителями были натянутые. Они не то чтобы были против, но не до конца понимали мое увлечение. Им казалось, что, если сын сидит с понедельника по пятницу дома, когда все нормальные люди уходят на работу, значит, он ничем не занят. Да и сама профессия казалась им несерьезной. Но сейчас, конечно, отношение изменилось: интересуются, волнуются, спрашивают.

От выступления на поминках до пистолета: курьезные случаи из жизни иллюзиониста

За свою карьеру парень провел более полутора тысяч выступлений. И, как признается сам артист, повидал всякое — от гостей, вытаскивающих карты из рукава, до зрителей, способных сорвать шоу одной репликой. Но даже на фоне всех этих историй выделяются два случая. Один произошел на поминках, другой — на свадьбе.

— Однажды меня пригласили на обычное, казалось бы, мероприятие. Все как положено: дата, время, адрес. Прихожу — и сразу что-то не то. Люди сидят в черном, атмосфера гнетущая, лица серьезные. Думаю: ну ладно, раз уж позвали иллюзиониста, значит, понимают формат. Пытаюсь немного разрядить обстановку, шучу: мол, чего такие унылые, будто на поминках. А в ответ — тишина. Ни одного взгляда, ни одной улыбки. Все как вкопанные.

И тут я замечаю: в углу стоит фотография с черной лентой — и до меня доходит. Подходит организатор, хватает за руку и шепчет: «Где ты ходишь? Мы тебя уже 20 минут ждем». Оказывается, на одном этаже проходило два мероприятия, и я — угадайте-ка — попал не туда. Настоящие заказчики праздновали свадьбу в соседнем зале, а я уже минут десять морально пытался развеселить поминальную аудиторию.

А вот другой случай, не менее запоминающийся. Свадьба в Смоленске, шикарная, человек 300 гостей. Мой номер: один из шести конвертов зритель выбирает сам, в остальных я молотком с треском разбиваю вложенные телефоны — все эффектно, зрители аплодируют, атмосфера праздника.

И тут встает мужчина, видно, уже изрядно выпивший, достает револьвер (!) и говорит: «А вот так можешь?» Вставляет патрон в барабан, прокручивает его, приставляет оружие к своей голове и… нажимает на курок. Я в тот момент просто оцепенел. Секунда — вечность. Слава богу, не выстрелил. Потом — бах в воздух. Патрон оказался настоящим. Я максимально спокойно, насколько это возможно в такой ситуации, объяснил, что приехал не рисковать чьей-то жизнью, а дарить эмоции. К счастью, гость успокоился, но мне этого хватило надолго.

Если говорить о травмах, то у иллюзионистов с этим своя специфика. Ребята рассказывают, что одно из самых популярных и, к сожалению, частых увечий — проколотые ладони. Такой трюк выглядит эффектно: артист бьет рукой по ряду бумажных стаканов, в одном из которых спрятан гвоздь. По задумке он должен избегать «опасной» емкости. Но в реальности даже опытные фокусники могут промахнуться, и тогда все заканчивается проколом и кровью.

Коронавирус, офис и возвращение на сцену

Активно Сергей выступал вплоть до 2017 года, а потом заказы резко прекратились. Последним ударом для иллюзиониста стал коронавирус.

— С 2010 до 2017 год заказы всегда были расписаны на месяц вперед. Я расслабился, думал, что мне всегда будут звонить и звать на мероприятия, и ничего не делал. Упустил момент, и как будто кто-то взял и перекрыл кран — заказы исчезли. Почему так вышло? Ответа у меня нет. Возможно, изменились соцсети, ушла старая аудитория, а новая меня уже не знала. Людям, которым было 12, стало 18, агентства сменили сотрудников, а я не обновлялся — ни визуально, ни программно. Надо было снимать новое промо, заново заходить к организаторам, перепридумывать себя.

Я пытался все наверстать, и тут бац — коронавирус. Ну все, устроился на работу в офис маркетологом.

Первое время мне даже нравилось: стабильность, зарплата, отпуска, больничные, никакой беготни. Сидишь в кресле, задачки сами приходят, не надо никого искать. Но уже через год я почувствовал: это не мое. Началась внутренняя тоска. Смотришь: коллеги выступают, сцена, шоу, эмоции, — а я здесь, за компом, в Excel. Настроение ухудшалось, депрессия, лишний вес, апатия. Бывало, смотришь на себя — 100 кило, сидишь в офисе, вокруг люди, которые потом в бар пойдут бухать и жаловаться на жизнь. А я ведь видел другую жизнь.

В общем, так Сергей решил, что пора возвращаться на сцену, только уже с новой программой — ментальной магией. План был такой: задержаться в маркетинге хотя бы до мая — чтобы накопить на новое шоу. Но в компании началась реорганизация, и его уволили. Без стабильной зарплаты, но с твердым решением возвращаться к магии он пережил, по его словам, один из самых непростых периодов в жизни.

— Не буду скрывать, я подрабатывал в такси, потом в доставке. Ходил по 40 тыс. шагов в день — это жесть. Пробовал подработки на автомойке, где нужно по 14 часов стоять на ногах. И это не стыдно — зарабатывать себе на хлеб, стыдно сидеть дома, ныть и ничего не делать. Я выбирал такие работы не из-за того, что выбора не было, а потому что мне нужен был свободный график. Снова идти в офис я не мог.

Сергей и Дарья полноценно вернутся на сцену уже этим летом — с новой программой они будут выступать на свадьбах, корпоративах и праздничных мероприятиях. Сейчас команда активно занимается репетициями, тестирует номера и работает над «прогревом» аудитории в соцсетях. С формой собственности иллюзионист пока не определился: раньше он работал на профдоходе и платил 10% налога, но теперь ищет более удобный и подходящий для себя вариант.

Как же стать таким, как Остикс?

Чтобы стать иллюзионистом, одного желания мало. И речь не только о реквизите — почти все в этом ремесле стоит денег: обучение, декорации, костюмы, проморолики, секреты трюков и даже расходные материалы.

— Например, чтобы снять один качественный промоклип, понадобится не меньше $2000: это аренда студии, техника, монтаж и команда помощников. Курсы у известных иллюзионистов стоят еще дороже: за базу придется отдать около $500—600, за продвинутый уровень — до $1000. И это только начало.

Далее — реквизит. И если вы думали, что достаточно колоды карт, то нет. Есть магнитные кольца, которые легко трескаются после месяца работы, специальные меченые колоды, прозрачные резинки, лески, скрытые держатели, микромеханизмы. Эти «секреты» стоят от пары десятков до сотен долларов.

— Однажды я купил фокус по сгибанию ложки силой мысли за $30, а там оказалось, что она изначально распилена и соединена резинкой от капельницы. То есть мне продали ложку и кусок пластика. Тут такое дело: ты платишь не за материал, а за идею. Иногда бывают простые до безобразия фокусы, но какая разница, если зрителя они все равно удивляют?

И да, сегодня секреты многих фокусов (но не всех) можно найти в TikTok или на YouTube, но хороший фокусник знает: одно дело — увидеть секрет, совсем другое — сделать его красиво.

Во время интервью Сергей и Дарья не только рассказали о профессии, но и умудрились угадать загаданное мной число, а еще испачкали руки пеплом. Раз уж вы дочитали текст до конца, раскроем один трюк — фокус с «телепортацией» точки.

Я вытянул две руки перед собой, но нужно было оставить одну — я выбрал левую и зажал ее в кулак.

Сергей сжигает бумажку, макает палец в пепел и ставит точку у себя на той же руке. Раз, два, три — и у меня появляется такая же.

Магия? Да не совсем.

— Когда ты выбирал руку, я дотронулся до тебя своим пальцем, который вымазал еще на лестнице, — усмехается Сергей. — А весь фокус дальше строится на словах. Выбрал бы ты правую руку — я бы просто опустил ее и сказал, что работаем с левой.

На прощание мы спросили: не бывает ли у иллюзиониста ощущения, что он просто обманывает людей за деньги?

— Очень часто это говорят. Но на самом деле мне платят не за обман, а за эмоцию удивления и за то, что человек хотя бы на пару минут перестает думать о своих заботах и просто верит в чудо.

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