Forbes: Украина может усилить эффект от ударов по НПЗ России 26.03.2025, 9:38

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Эксперты дали дельный совет ВСУ.

В августе 2024 года в Орловской области рабочие заложили фундамент для строительства нового завода по производству дронов-камикадзе. Спустя еще четыре месяца завод готов был запускать в производство «Шахеды».

Однако 26 декабря 2024 года украинский «Су-24» нанес удар по заводу двумя ракетами Storm Shadow. В итоге враг лишился ремонтного цеха для дронов-камикадзе, складского помещения и технических помещений, сообщает Forbes.

Уже 26 января был повторный удар, который уничтожил на заводе минимум 200 дронов-камикадзе. Однако этот результат минимальный, так как заводы РФ производят до тысячи «Шахедов» в месяц.

Да, они, возможно, принесли некоторое облегчение гражданскому населению, подвергшемуся бомбардировкам. Однако в более широком смысле «крылатые ракеты воздушного базирования часто не соответствовали боевым операциям», пояснил сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкл Кофман.

Украинским ВС ВВС не особенно полезно взрывать, скажем, весь запас тяжелых минометных снарядов российской полевой армии, если соседний украинский армейский корпус окружен минными полями или не имеет достаточной численности для организации наступления и использования недостатка в краткосрочных запасах боеприпасов у россиян.

Аналитики из группы Frontelligence Insight сообщили, что удары ВСУ с сентября 2024 года по февраля 2025 года в 50% имели ограниченное воздействия на армию врага.

Беспилотники и ракеты, возможно, поразили несколько российских заводов и складов и спровоцировали несколько пугающих пожаров, но пожарные в конечном итоге потушили пламя, а рабочие в конечном итоге восстановили его, именно поэтому в последнее время Украина выбрала своей целью нефтяную инфраструктуру РФ, и не просто любую нефтяную инфраструктуру, а нефтеперерабатывающие заводы в частности - бьющиеся химические сердца российской экономики... и любые военные усилия, которые экономика поддерживает.

Такие предприятия намного сложнее и дороже восстановить, заявили аналитики из Frontelligence Insight. Недавние атаки ВСУ по НПЗ РФ обошлись Кремлю в сумму от 658 до 863 млн долларов. При этом по итогам 2024 года Кремль получил доходы от продажи нефти в размере 189 млрд долларов.

Пока что атаки на нефтяные объекты слишком редки и недостаточно разрушительны, чтобы нанести экономический ущерб.

Экономист Владимир Милов заявил, что для усиления эффекта от ударов по НПЗ Украина должна бить по уникальным крекинг-установкам на современных нефтеперерабатывающих заводах России.

Крекинг-установки, которые расщепляют сырую нефть на полезные продукты, являются деликатными и сложными, а российской промышленности крайне сложно их заменить в условиях действующего режима санкций. Частые и точные удары могут помешать их ремонту, сказал Милов. В конечном итоге это поможет Украине прекратить войну на выгодных для нее условиях.

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