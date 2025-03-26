«Россию ждет идеальный шторм и крах государственности» 3 26.03.2025, 9:42

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Гиркин из тюрьмы предрек РФ темное будущее.

Z-патриот и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), который отсиживает срок в российской тюрьме за критику диктатора РФ Владимира Путина, разразился тревожным для РФ прогнозом. Он считает высокой вероятность «идеального шторма» для страны. Письмо 25 марта опубликовали соратники Z-патриота, передает «Диалог.UA».

Замирение с Соединенными Штатами Стрелков считает «очень маловероятным». Однако, пытаясь это сделать, Кремль может разозлить Китай, что для России станет катастрофой. «Особенно насторожила информация из Китая. Если мы… умудримся перейти из «дружественных нейтралов», в понимании Поднебесной, в разряд врагов или просто недружественной страны, то получим «идеальный шторм» с вероятным крахом государственности», - написал Стрелков.

Он подозревает, что попытка США наладить хорошие отношения с Москвой - это уловка. По его мнению, американцы и европейцы манипулируют российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы выбить у него максимальные уступки ради прекращения так называемой «СВО».

«Воспринимаю разницу в подходах между ЕС и США по отношению к России как игру в доброго/злого полицейского. Из которых один ярится и угрожает, а второй гладит по головке, говорит любезности и совершенно откровенно льстит, создавая у нашего национального лидера (диктатора РФ Владимира Путина - ред.) впечатление о том, что компромисс будет вот-вот, надо только уступить немного, потом еще немного, потом еще… А там выяснится, в итоге, что и уступать-то больше нечего будет», - отметил Стрелков.

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