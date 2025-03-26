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Разговоры и беседы

  • Алекс Синодов
  • 26.03.2025, 10:02
  • 1,546
Разговоры и беседы

Как сказал один американец: «Трудно делать прогнозы, особенно на будущее».

В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров между США и Украиной. Накануне прошли российско-американские переговоры, они длились более 12 часов. Их содержание не разглашается. Обсуждают 30-дневное энергетическое перемирие и прекращение огня в Черном море.

Энергетическое перемирие. Огонь в Черном море.

Это только я такой дурак, что не могу понять смысла ни первого, ни второго?

Энергетические напитки, это я знаю. Энергетический кризис – тоже слышал. Про энергетическое перемирие – нет. Может, поэтому и продолжаются постоянные атаки на объекты энергетики, что стороны не знают, что это, вроде как, про это? А вдруг нет?

Про огонь в Черном море совсем непонятно.

Долго, долго крокодил

Море синее тушил

Пирогами, и блинами,

И сушеными грибами.

Побеседовали с генералом Беседой. Это тот самый, кто Путину Киев за три дня взять обещал. Отличный собеседник, однако.

Если бы им было что сообщить по делу, уже сообщили бы. Трамп – очень разговорчивый дедуся.

Как сказал один американец: «Трудно делать прогнозы, особенно на будущее».

Но я попробую. Путин передаст через Беседу Трампу, что считает его единственным со времени Ганди человеком, с которым можно разговаривать, и пообещает, что армия РФ не будет использовать на линии фронта «жигули», ослов и других вьючных животных, или что-то аналогичное по значимости. Трамп сообщит миру о грандиозном успехе переговоров и попросит разыскать среди своего окружения человека, знающего, кто был «этот парень Ганди», а потом будет постоянно ссылаться на сравнение и хвалить Путина.

Это все.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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