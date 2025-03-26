Самые большие зарплаты в Литве: литовский стартап выплатил почти 107 тысяч евро
- 26.03.2025, 10:21
Опубликован топ-10 лучших литовских работодателей за февраль.
Самая большая средняя зарплата в Литве в феврале составила 107 000 евро, а платил ее литовский стартап в сфере ИТ Pixelmator Team, который купила американская компания Apple, пишет delfi.lt.
Среднюю зарплату в размере более 10 000 евро «на бумаге» в феврале заплатили 59 компаний.
На первом месте списка – Pixelmator Team, в которой в феврале работал 1 человек (в январе было 19 работников), средняя зарплата была 106 500 евро.
Обычно зарплаты в этой компании были 4000–5000 евро, но в декабре прошлого года они подскочили до 14 860 евро.
На втором месте - столичная компания Finansinės paslaugos Contis, в феврале ее работники получили по 42 860 евро.
Обычная зарплата в этой компании 4000–5000 евро, однако в декабре зарплаты поднялись до 11 450 евро. Сейчас в компании работают 6 человек, в январе их было 9.
Третья в списке компания группы Girteka Group, в которой в феврале зарплаты составляли 41 800 евро (в январе – 15 600 евро). В этой компании работают 6 человек.
Компания шведской фирмы Eastnine Eastnine Lithuania в феврале выплатила своим работникам в среднем 40 470 евро. В последний месяц зимы эта компания регулярно платит большие зарплаты, например, в феврале 2024 года зарплата была 54 590 евро). Обычная зарплата в этой компании - 7000 евро. Этой компании в Литве принадлежат офисные центры 3 burės, Vertas, Uptown Park, Uniq, S7.
На пятном месте находится компания Bifinity. Средняя зарплата в ней была 30 150 евро, чаще зарплаты в этой компании составляют 5000 евро. В этой компании работают 15 человек.
В компании Grigeo Hygiene (ранее – Grigiškių energija) в феврале зарплата была 28 540 евро. Обычная зарплата в этой компании 8000–9000 евро.
На седьмом месте находится компания Verse Payments Lithuania со средней зарплатой 27 540 евро. Эту компанию в феврале купила компания Etapay investicija.
На восьмом месте - компания Fegda grupė со средней зарплатой 23 760 евро(обычная зарплата в этой компании 4000–500 евро. В компании работают 30 человек.
Девятое место занимает компания Nepi Rockcastle Lithuania со средней зарплатой 21 800 евро. Обычные зарплаты в этой компании около 6000 евро, однако в феврале или марте зарплаты обычно поднимаются до 15 000–19 000 евро.
На десятом месте компания MA Lithuania, где средняя зарплата была 20 510 евро (в январе зарплата была 7800 евро).