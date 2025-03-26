«Может, уже сразу за одну базовую продавать бургеры» 4 26.03.2025, 10:58

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В Беларуси открылся «самый длинный» фуд-трак.

В Гродно на парковке возле «Евроопта» на Тимирязева, 10/1, появился новый фуд-трак, который называют самым длинным в Беларуси. Меню там большое, но в соцсетях обсуждают не еду, а завышенные, по мнению некоторых, цены, пишет CityDog.io.

В Гродно открылся фуд-трак Miami Street Food. Внутри готовят бургеры от 19 до 22 рублей, хот-доги за 12−13 рублей, круассаны от 12 до 16 рублей, блины от 2 до 8 рублей, шаурму, гарниры за 8 рублей и лимонады.

Авторка видео в TikTok рассказала, что попробовала там хот-дог с баварской колбаской за 12 рублей и круассан с шоколадной пастой и малиной за 16 рублей. По ее словам, еда оказалась вкусной и сытной — особенно ей понравился «необычный» острый соус в хот-доге и «сочная» начинка в круассане.

Также она взяла 2 лимонада (апельсин-лайм и малина) по 8 рублей и осталась довольна их вкусом: «кисло-сладкие, освежающие, самое то на лето». А еще в подарок ей дали кусочек морковного торта.

В комментариях под видео белоруски многие возмутились стоимостью блюд и считают, что «фуд-трак быстро закроется». Но были и те, кто считает, что цена оправданна, если все готовится на месте, а не собирается из полуфабрикатов.

«С таким оверпрайсом долго не проживут», — Денис.

«Цены выше неплохого кафе. Подача в бумажке или на картонке, ешь на лавке под подъездом…» — Никита.

«Ой, давайте, может, уже сразу за одну базовую продавать бургеры», — Iqbal Achieve.

«Как открылись, так и закроются с такими ценами», — art.

«Заезжаю туда время от времени, чел готовит от души очень вкусно. Удачи ему», — Сергей.

«Если полный цикл производства, то цены норм. А если просто сборка (а это, наверное, так), то дороговато, конечно, но каждый решает для себя сам», — Янус.

@zatestil_grodno Самый длинный фудтрак в Беларусь 🌭 📍около Евроопта, ул. Тимирязева, 10к1 🕰️ пн-вс: 11:00-23:00 Сейчас работает в тестовом режиме: ✔️до воскресения (02.03) с 11:00-23:00 ✔️С пн (03.03) по ср (05.03) - выходной ✔️С четверга (06.03) работает в обычном режиме ♬ Upbeat Funk Pop - SonicMusic

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