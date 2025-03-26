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Дебютировал самый быстрый кабриолет в мире

  • 26.03.2025, 11:16
Дебютировал самый быстрый кабриолет в мире

Суперкар способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 345 км/ч.

В модельном ряду Aston Martin Vanquish 2025 пополнение — к купе присоединился кабриолет Volante. Суперкар начнут продавать с третьего квартала нынешнего года по цене примерно 450 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте британского производителя.

Новый Aston Martin Vanquish Volante станет конкурентом Ferrari 12Cilindri и недавно обновленному Bentley Continental GTC. Сейчас это самый мощный и самый быстрый в мире кабриолет классической компоновки (с двигателем спереди и задним приводом). Модель будут выпускать лимитированными партиями — по 1000 авто в год.

Как и купе Aston Martin Vanquish, кабриолет оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо на 835 л. с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 345 км/ч.

Кабриолет Aston Martin Vanquish получил электронный задний дифференциал и адаптивные амортизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Суперкар Aston Martin сохраняет фирменный дизайн с длинным капотом, широкой «пастью» решетки радиатора, каплевидными матричными фарами и тоненькими фонарями. Мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 14 секунд.

Салон Aston Martin Vanquish Volante отделали кожей и карбоном. На передней панели установили два 10,25-дюймовых дисплея. Стандартной является акустика Bowers & Wilkins с 15 динамиками.

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