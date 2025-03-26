Капитан ВМС Украины: Цели Кремля выдал выбор участников делегации 1 26.03.2025, 11:22

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Павел Лакийчук

На переговорах в Саудовской Аравии Россию представлял архитектор раздела Каспийского моря.

Одной из тем переговоров между Россией, США и Украиной в Саудовской Аравии было «перемирие в Черном море». Россияне выставили ряд требований для прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает условия Кремля.

Почему на переговорах возник вопрос Черного моря? Об этом сайт Charter97.org поговорил с капитаном ВМС Украины I ранга, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павлом Лакийчуком.

— Россияне соглашаются на переговоры только по тем вопросам, где они не имеют явного преимущества. Как только Украина начала успешно наносить удары вглубь их территории, которые серьезно затронули российскую военную экономику и основные источники доходов от экспорта нефти, то одной из возможных тем переговоров стало перемирие относительно глубоких ударов и атак на инфраструктуру.

Вторая ситуация касается Черного моря. В отличие от сухопутных участков границ или линии боевых действий, в Черном море инициатива явно не на стороне России. Более того, инициатива там принадлежит Украине. Украинским военным удалось изгнать российских оккупантов из северо-западной части Черного моря, фактически из значительной части западного сектора. Российский флот был вынужден переместиться из Севастополя в Новороссийск.

Мы отказались от предложенного Россией дискриминационного моратория на действия в Черном море, и сейчас экономическая ситуация говорит сама за себя. Наши дунайские порты, Измаил, Белгород-Днестровский, Рени, начинают терять клиентуру, потому что основной поток грузов возвращается в порты Большой Одессы. Морской трафик наших портов уже достигает практически уровня 2021-го года, то есть до начала полномасштабной войны.

Россиянам это не нравится, они хотят вернуть все в исходное положение. Поэтому Кремль готов пойти на переговоры по морской тематике, чтобы дипломатическим путем вернуть свое преимущество. Не случайно на переговорах в Саудовской Аравии российскую делегацию представляют генерал Сергей Беседа, известный идеолог оккупации Украины, а также Григорий Карасин — бывший заместитель министра иностранных дел РФ, ныне сенатор.

Именно его заслугой является раздел Каспийского моря в тех соотношениях, которые максимально выгодны для России, но противоречат международному морскому праву и принципам определения морских границ. Также он известен своим участием в подписании крайне невыгодного для Украины договора по Азовскому морю после российской провокации на острове Тузла в 2003-м году.

Григорий Карасин запомнился мне одной фразой во время переговоров о делимитации Азовского моря, когда украинские переговорщики указали на необходимость следовать международному морскому праву, Карасин ответил: «Я здесь и есть международное морское право». Вот вам и все предпосылки к возможному морскому перемирию.

— Украина явно имеет преимущество в Черном море благодаря развитию беспилотного флота. С военной точки зрения, выгодно ли Киеву такое перемирие?

— Пока окончательные результаты неизвестны, можно отметить два аспекта. Первое: речь идет о северо-западной части Черного моря — это Одесский залив и акватория между оккупированным Крымом, Украиной и Румынией.

Война начиналась с блокады россиянами нашего моря. Благодаря нашим ракетным комплексам «Нептун» и «Гарпун», а затем и морским дронам, удалось вытеснить российские силы из этой акватории и возобновить гражданское судоходство в украинских портах. Это заслуга украинских военных.

Теперь мы переходим к дипломатии — если Соединенные Штаты признают российское право на оккупированный Крым, то автоматически признают и территориальные воды, и экономическую зону вокруг полуострова. При таком варианте перемирия Украине останется лишь узкая полоска между островом Змеиный и румынскими территориальными водами, не контролируемая Россией. Фактически это означает возвращение блокады примерно 75% украинского побережья. Кому это выгодно?

Еще один важный момент, который активно обсуждают и американцы, — это зерновая сделка 2022-го года. После выхода России из этого соглашения она рассчитывала полностью прекратить морской трафик. Это соглашение изначально имело дискриминационный характер по отношению к Украине.

Сегодня всем известны названия судов под гражданскими флагами, которые перевозят российское оружие в Черное и Средиземное моря, однако никаких санкций на них не накладывается, они свободно проходят Черноморские проливы. С другой стороны, гражданские суда третьих стран, перевозящие сельскохозяйственные грузы в Украину или вывозящие украинское зерно, подвергались досмотру российско-украинско-турецкой комиссией.

Участие России стало своеобразным узким бутылочным горлышком. Когда российская сторона решала пропустить, например, четыре судна, они прибывали на досмотр, могли сказать: «Можете проходить». А потом: «У нас обед до завтра, поэтому остальные тоже ждут». Таким образом, больше никакие суда не досматривались.

В периоды, когда Россия выходила из зернового соглашения, украинско-турецкая комиссия пропускала до 40–60 судов ежедневно, что позволяло быстро разгрузить эту пробку. Этот механизм искусственным образом ограничивал доступ в украинские порты гибридными методами. Возобновление зернового соглашения в подобном формате станет еще одной победой России.

— Издание Financial Times пишет, что Румыния и Болгария обеспокоены переговорами о Черном море между США и Россией. Какие могут быть риски?

— На данный момент украинские военно-морские силы оттеснили российских террористов из западной части Черного моря. Действия российских кораблей в этом регионе сейчас крайне ограничены из-за эффективной работы наших морских дронов.

Возвращение к прежней ситуации позволит России снова получить доступ в ту акваторию, из которой ее военные были изгнаны. Это создает угрозу минирования фарватеров как скрытого, так и открытого характера, а также международных морских путей сообщения.

Только Россия заинтересована в такой ситуации. Поэтому и Румыния, и Болгария обеспокоены таким развитием событий, понимая, что у них недостаточно сил для сдерживания России и проведения противоминных операций.

Турция не хочет играть роль миротворца непосредственно в акватории Черного моря, предпочитая оставаться «над схваткой», получая преимущества от сотрудничества как с Россией, так и с Украиной. Контролируя Черноморские проливы, турки считают, что контролируют Черное море, хотя на самом деле это не совсем так.

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