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В белорусской говядине нашли опасные бактерии

  • 26.03.2025, 11:31
  • 1,204
В белорусской говядине нашли опасные бактерии

Под усиленный контроль попадет продукция четырех предприятий.

Статус четырех белорусских предприятий изменен на «усиленный лабораторный контроль» в реестре Таможенного союза. Как сообщает Россельхознадзор, это связано с нарушениями, которые выявили впервые.

Так, говядина Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества и рыба холодного копчения от ООО «Баренцево» не прошли тест на микробную безопасность.

В говядине от торгового унитарного предприятия «Брестская межрайонная торговая база», филиал «Каменецкий», нашли ивермектин, а в мясе утки от филиала «Птицеферма» совместного закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Колос» — листерии.

Ранее, с 11 марта, Россельхознадзор временно ограничил поставки на российский рынок продукции ООО «Межево СТАРТ» из-за повторного выявления листерии в говядине.

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