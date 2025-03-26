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Отбор на ЧМ-2026: Аргентина разгромила Бразилию, ничья Колумбии и Парагвая

  • 26.03.2025, 11:34
Отбор на ЧМ-2026: Аргентина разгромила Бразилию, ничья Колумбии и Парагвая

«Альбиселесте» закрепили проход на Мундиаль разгромной победой над принципиальным соперником.

В рамках южноамериканской части отбора на ЧМ-2026 в ночь с 25 на 26 марта состоялось 4 матча.

Самой главной вывеской стал поединок между Аргентиной и Бразилией. Хоть интригой не запахло в течение матча, но количеством забитых голов он точно оправдал ожидания, пишет korrespondent.net .

Аргентина - Бразилия 4:1

Голы: Альварес, 4, Фернандес, 12, МакАллистер, 37, Симеоне, 71 - Кунья, 26

В то же время, Венесуэла минимально победила Перу на своем поле.

Венесуэла - Перу 1:0

Гол: Рондон, 41

Колумбия на своем поле принимала Парагвай и достаточно быстро вышла на комфортное для себя преимущество, но не удержала его до конца встречи.

Колумбия - Парагвай 2:2

Голы: Диас, 1, Дюран, 12 - Алонсо, 45+4, Энсисо, 61

В заключительном матче игрового дня встретились Чили и Эквадор. На двоих команды не смогли отличиться хотя бы однажды.

Чили - Эквадор 0:0

Напомним, еще до матча с Бразилией Аргентина обеспечила себе участие на ЧМ-2026.

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