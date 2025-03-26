В Минске две легковушки оказались в яме прямо посреди дороги 2 26.03.2025, 11:43

1,186

Коммунальники объяснили, почему не было ограждения.

В соцсетях распространилось видео, снятое 24 марта на улице Розы Люксембург в Минске. Ролик набрал более 130 тысяч просмотров. Две иномарки провалились в яму и самостоятельно не смогли из нее выбраться, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как стало известно, инцидент случился около 7.00. Как пишут «Минск-Новости», на месте дорожных работ стоял «заградительный блок» и предупреждающий знак, а водителей «в заблуждение ввела высокая дождевая вода, которая практически полностью заполнила ремонтируемый участок».

@riderrow Утром в Минске на улице Розы Люксембург остановилось движение транспорта, две машины провалились в ямы которые вырезали дорожники…. ♬ QKThr - Aphex Twin

Комментаторы под видео возмутились отсутствием ограждения по периметру. Коммунальники настаивают, что оно было выставлено, однако из-за сильного ветра легковесные блоки сместились.

— В настоящее время дорожные знаки и ограждающие конструкции возвращены на место и дополнительно закреплены, — сообщили в администрации Московского района. — Работы на данном участке производятся в рамках строительства жилого дома и многоуровневой автостоянки. Заказчиком выступает СООО «Арэса Сервис».

Специалисты уточнили, что 21 марта подрядной организацией выполнялись работы по устройству островка безопасности (фрезой вырезался асфальт). На месте были выставлены предупреждающие дорожные знаки и ограждающие конструкции.

В результате инцидента пострадавших не оказалось, автомобили вытащили с помощью специальной техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com