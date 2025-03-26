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В Минске две легковушки оказались в яме прямо посреди дороги

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  • 26.03.2025, 11:43
  • 1,186
В Минске две легковушки оказались в яме прямо посреди дороги

Коммунальники объяснили, почему не было ограждения.

В соцсетях распространилось видео, снятое 24 марта на улице Розы Люксембург в Минске. Ролик набрал более 130 тысяч просмотров. Две иномарки провалились в яму и самостоятельно не смогли из нее выбраться, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как стало известно, инцидент случился около 7.00. Как пишут «Минск-Новости», на месте дорожных работ стоял «заградительный блок» и предупреждающий знак, а водителей «в заблуждение ввела высокая дождевая вода, которая практически полностью заполнила ремонтируемый участок».

@riderrow

Утром в Минске на улице Розы Люксембург остановилось движение транспорта, две машины провалились в ямы которые вырезали дорожники….

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Комментаторы под видео возмутились отсутствием ограждения по периметру. Коммунальники настаивают, что оно было выставлено, однако из-за сильного ветра легковесные блоки сместились.

— В настоящее время дорожные знаки и ограждающие конструкции возвращены на место и дополнительно закреплены, — сообщили в администрации Московского района. — Работы на данном участке производятся в рамках строительства жилого дома и многоуровневой автостоянки. Заказчиком выступает СООО «Арэса Сервис».

Специалисты уточнили, что 21 марта подрядной организацией выполнялись работы по устройству островка безопасности (фрезой вырезался асфальт). На месте были выставлены предупреждающие дорожные знаки и ограждающие конструкции.

В результате инцидента пострадавших не оказалось, автомобили вытащили с помощью специальной техники.

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