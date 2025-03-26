«Такого цирка я еще не видела» 4 26.03.2025, 11:53

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Белоруска — о лукашенковском абсурде в школе.

Читательница сайта Charter97.org, проработавшая 30 лет в школе, рассказала о самом необычном зрелище, с которым она столкнулась за свою профессиональную карьеру:

— Сегодня, общаясь с подругой, упомянула о своем участии в общественной жизни. Было оно, честно говоря, не очень активным. Всех нас, учителей, принудительно записали в «Организацию спасения на воде». Туда мы охотно-принудительно ежемесячно платили взносы. А вот в 2020 году я наконец приняла решение выйти из государственного профсоюза.

Правда, вышло проработать вне ФПБ немного меньше двух лет. После жесткой беседы с директором я была поставлена перед экзистенциальным выбором: или я «член» профсоюза и дальше работаю, или я свободный от трудовых обязанностей человек. В моем возрасте куда меня возьмут? Я была вынуждена была вновь пополнить ряды этой прославленной организации.

И вот позвали меня на профсоюзное собрание, где избирали нового председателя и каких-то ответственных лиц нашей школьной организации. Такого цирка я за свои 50 с лишним лет никогда не видела. Избранный председатель и его помощники перед всем коллективом должны были прочитать клятву профсоюза. Изумительное зрелище!

После клятвы пели профсоюзный гимн (я, честно скажу, не пела, ну просто сидела, всем своим организмом подавляя смех, чтобы не вырвался наружу). Чтобы действие было полным и всеобъемлющим, следующим пунктом «инаугурации» председателя было повязывание ему профсоюзного галстука.

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