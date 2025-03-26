На рынке под Минском начали продавать съедобные цветы 2 26.03.2025, 11:57

Цена впечатляет.

В продаже на рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы (Минский район) на этой неделе на прилавках с овощами и фруктами заметили необычный товар — съедобные цветы. Их нередко используют кулинары для украшения десертов и изысканных закусок. Узнали цену на этот товар и на более ходовые продукты — сезонные фрукты и овощи.

Съедобные цветы на одном из прилавков на Таборах заметила журналистка агентства «Минская правда». Их продают в небольших пластиковых контейнерах. Точную граммовку продукта журналистка не указала, но визуально фото можно сказать, что цветов в одном контейнере — максимум на пару порций. А вот цена немалая — 9 рублей.

В ассортименте несколько видов съедобных цветов, причём все они, наверняка, вам хорошо известны, а некоторые, возможно, даже растут у вас на подоконнике. Например, бегония вечноцветущая. Её кисловатыми на вкус цветами часто украшают фруктовые и овощные салаты, бутерброды, сырные и творожные закуски, а также десерты. Среди представленных на прилавке в Таборах съедобных цветов также были замечены хорошо известные белорусам анютины глазки (они считаются одними из самых популярных съедобных цветов) и более экзотичная турецкая гвоздика. Продавец заверила, что эти цветы «выращиваются специально для блюд».

Из прочих экзотичных продуктов, которые сейчас можно встретить на рынке в Таборах — драконье сердце за 14 рублей за кило, греческая клубника по достаточно демократичной для «несезона» цене в 20-25 рублей за кило, и иранский арбуз за 7 рублей за кило.

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