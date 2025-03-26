Ученые: Строителей египетских пирамид чтили наравне с фараонами 26.03.2025, 12:14

Создателей древнеегипетских царских усыпальниц хоронили рядом со знатью.

Международная команда ученых выяснила, что монументальные усыпальницы Древнего Египта использовались не только для захоронений знати, но и для людей разного социального статуса. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Anthropological Archaeology (JAA).

Специалисты проанализировали находки на территории древнеегипетских поселений в Нубии — регионе, расположенном на территории современных Египта и Судана.

Археологи обнаружили, что рядом с представителями элиты часто хоронили рабочих и слуг. Особый интерес вызвали захоронения в согнутом положении, характерные для нубийских традиций.

Антропометрический анализ показал, что эти погребенные демонстрировали меньшие признаки физического труда, что ставит под сомнение прежние представления о жесткой социальной стратификации.

Открытие особенно ценно тем, что опровергает устоявшуюся теорию о городах Нового Царства как исключительно элитных поселениях. Многократное использование гробниц на протяжении веков, как выяснилось, отражало более разнообразную социальную структуру, чем считалось ранее.

Исследование также проливает свет на культурный обмен между Египтом и Нубией, показывая, что колониальные поселения были не просто центрами эксплуатации, а местами сложного социального взаимодействия.

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