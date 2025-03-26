Лукашенко исключили из важных процессов Telegram-канал «Ник и Майк»

26.03.2025, 12:25

Фото: Getty Images

Карт нет — ни хороших, ни плохих.

В Минске с напряжением следили за переговорами в Саудовской Аравии. Лукашенко и свиту это волновало больше, чем шоу под названием «инаугурация». Поэтому и лица в этот знаменательный день у большинства были грустные.

Судьба хунты решается не в Минске. Исход переговоров хунту не обрадовал. Несмотря на то, что Кремль пытается в своих интересах затягивать процесс и обставлять его невыполнимыми условиями, процесс пошел.

В этом процессе нет Лукашенко и хунты. Его мнение никого не интересует. По мере движения в сторону перемирия у российского старшего брата будет все больше времени на то, чтобы решать вопрос автономии хунты.

Денег нет не то, что на суверенитет – их нет уже даже на автономию. «Инаугурация» прошла грустно, а Запад ее не заметил. И вообще состоялась она по одной причине - не до Лукашенко. Но это время заканчивается.

Карт нет – ни хороших, ни плохих. Ни географических, ни игральных. Из ходов – только небольшая сепаратная сделка с США. Но и ее уже практически похоронили затягиванием.

К большому сожалению, ровно в такой же ситуации находится Беларусь.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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