ВСУ ликвидировали пропагандистку российского «Первого канала»2
- 26.03.2025, 12:30
Она погибла в Белгородской области.
В Белгородской области ликвидирована пропагандистка российского «Первого канала» Анна Прокофьева.
РосСМИ пишут, что ликвидировали ее в районе населенного пункта Демидовка, когда та «выполняла редакционное задание».
Перед тем, как отправиться в Белгородскую область, пропагандистка работала в Судже (Курская область).
Смерть Прокофьевой уже подтвердил «Первый канал» и добавил, что также ранен оператор Дмитрий Волков.