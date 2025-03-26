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ВСУ ликвидировали пропагандистку российского «Первого канала»

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  • 26.03.2025, 12:30
ВСУ ликвидировали пропагандистку российского «Первого канала»

Она погибла в Белгородской области.

В Белгородской области ликвидирована пропагандистка российского «Первого канала» Анна Прокофьева.

РосСМИ пишут, что ликвидировали ее в районе населенного пункта Демидовка, когда та «выполняла редакционное задание».

Перед тем, как отправиться в Белгородскую область, пропагандистка работала в Судже (Курская область).

Смерть Прокофьевой уже подтвердил «Первый канал» и добавил, что также ранен оператор Дмитрий Волков.

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