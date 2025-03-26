Тихановская заявила о переносе из Литвы проекта «паспорта новой Беларуси» 20 26.03.2025, 12:38

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Светлана Тихановская

В литовской Генпрокуратуре заявили, что этот «документ» будет недействительным.

Светлана Тихановская, выступая в Сейме Литвы, заявила, что так называемый паспорт «новой Беларуси» будет перенесен в другую страну.

«У Литвы есть прекрасное решение по загранпаспортам. Мы просим упростить и расширить практику их выдачи, а наш красный паспорт, который мы планировали изготавливать здесь, мы перенесем в другие страны», — цитирует выступление Тихановской издание baltija.eu.

О судьбе проекта так называемого паспорта напоминает «Зеркало».

В марте 2024 года кабинет Тихановской сообщил о завершении создания «паспортного центра». Тогда же было заявлено о задержке прибытия «специальных материалов» для изготовления первых 500 образцов документа.

28 мая прошлого года Белорусский расследовательский центр опубликовал исследование «„Паспорт Новой Беларуси“ и старый „кошелек“ Лукашенко. Как компания — разработчик документа связана с Виктором Шевцовым». Журналисты утверждали, что литовское предприятие Garsų pasaulis связано с близким к Александру Лукашенко бизнесменом, а геральдический совет возглавляет бывший сотрудник белорусского МВД. Министерство внутренних дел Литвы признало компанию Garsų pasaulis ненадежной и разорвало с ней контракт.

О начале приема предзаказов на получение так называемого паспорта заявил на форуме «Беларусы годныя лепшага» 26 января в Варшаве главный советник Тихановской Франак Вячорка.

3 февраля 15min.lt со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Литвы Гинтаса Иванаускаса сообщил, что так называемые паспорта должны считаться недействительными, окончательное решение о признании их изготовления преступлением примет суд.

Днем позже появилась информация, что местная компания Garsų pasaulis прекращает изготовление документов, о чем ее глава Ана Янаускене письменно уведомила МВД.

4 февраля руководитель проекта, директор так называемого паспортного центра Марюс Гуделайтис сообщил «Позірку», что выдача так называемого паспорта или сбор биометрических данных для него не будут осуществляться, пока не завершится проверка на соответствие GDPR (регламент Европейского союза по защите персональных данных. — «Позірк») и не будут прояснены все юридические вопросы, касающиеся статуса документа. По его словам, пока документ останется символическим.

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