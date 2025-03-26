WSJ: США развернули ракетный комплекс Typhon на Филиппинах 4 26.03.2025, 12:41

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Китай в ярости.

США развернули ракетную систему Typhon на Филиппинах. Это разозлило Китай, ведь теперь у американцев есть доступ к ключевым объектам Пекина, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году армия США переместила Typhon на базу на острове Лусон. Это первое со времен холодной войны развертывание подобной наземной системы за пределами США. Typhon является ответом на наращивание Китаем ракет средней дальности в Тихом океане. В случае конфликта система поможет защитить Филиппины и Тайвань от Китая.

Пекин негативно отреагировал на развертывание, обвинив США и Филиппины в обострении гонки вооружений. «Китай не будет сидеть сложа руки, когда его интересам безопасности нанесен ущерб или под угрозу», - заявил МИД Китая.

Typhon может запускать ракеты «Томагавк» с дальностью 2000 км, что позволяет поражать объекты в Южно-Китайском море и на побережье Китая. Standard Missile 6 (SM-6) может уничтожать корабли, самолеты и перехватывать ракеты, в том числе гиперзвуковые.

Тест для Трампа

Филиппины разрешили продолжить развертывание системы, а местные военные рассматривают ее приобретение. Президент Фердинанд Маркос-младший поддерживает военное сотрудничество с США, что усилило напряжение с Китаем. Маркос заявил, что может убрать Typhon, если Китай прекратит агрессию в Южно-Китайском море.

Издание отмечает, что развертывание Typhon стало важным тестом для администрации Трампа.

«Мы доказали сдерживающий эффект MRC с помощью динамического развертывания на Филиппинах и с нетерпением ждем всех будущих возможностей прогнозирования мощности!» - заявил министр армии Дэн Дрисколл.

Некоторые советники Трампа, в частности Эндрю Байерс, считают, что США должны уменьшить присутствие в регионе.

Пекин видит в Typhon угрозу, даже несмотря на то, что система пока не оснащена ракетами. Это повышает риски эскалации, отмечает аналитик Дженнифер Кавана:

«Само наличие системы вызывает эти риски эскалации».

Сейчас остается неопределенность относительно дальнейшей судьбы Typhon и ее роли в американо-китайском противостоянии.

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