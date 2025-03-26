Белорусские вузы закрыли 45 специальностей

Белорусские вузы закрыли 45 специальностей13
- 26.03.2025, 12:47
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По требованию Лукашенко.
Высшие учреждения страны прекратили подготовку по 45 специальностям. Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» сообщил министр образования Андрей Иванец.
Чиновник отметил, что его ведомство выполняет «первое железное требование» Александра Лукашенко: прекратить непрофильную подготовку в вузах.
— В прошлом учебном году прекратили подготовку по 12 специальностям, в этом — по 45. В следующем учебном году полностью завершим непрофильное обучение в белорусских вузах, — сказал Андрей Иванец.