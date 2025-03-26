Белорус показал шокирующее видео нашествия клещей 9 26.03.2025, 12:58

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Их невероятное количество.

Белорус показал нашествие клещей в Каменецком районе. Он рассказал, что приехал на рыбалку, а его атаковали клещи. «Смотрите, смотрите, смотрите», – с ужасом сказал он, когда показывал, сколько клещей было на его штанах, пишет blizko.by.

Пост набрал почти 2 миллиона просмотров и 1400 комментариев.

Пользователи начали активно комментировать видео:

Самое ненужное насекомое в мире.

В советское время леса обрабатывали от клещей.

Я сразу подумал, что это дыры от сварки.

Берегите себя! Я болела боррелиозом – никому не пожелаю.

У меня сегодня собака умерла от укуса.

Я бы паничку словила, всем сердец их боюсь.

Мне уже плохо. Я в лес лет 15 не хожу из-за этих букашек.

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