Белорус показал шокирующее видео нашествия клещей

Белорус показал шокирующее видео нашествия клещей9
- 26.03.2025, 12:58
- 6,376
Их невероятное количество.
Белорус показал нашествие клещей в Каменецком районе. Он рассказал, что приехал на рыбалку, а его атаковали клещи. «Смотрите, смотрите, смотрите», – с ужасом сказал он, когда показывал, сколько клещей было на его штанах, пишет blizko.by.
Пост набрал почти 2 миллиона просмотров и 1400 комментариев.
Пользователи начали активно комментировать видео:
Самое ненужное насекомое в мире.
В советское время леса обрабатывали от клещей.
Я сразу подумал, что это дыры от сварки.
Берегите себя! Я болела боррелиозом – никому не пожелаю.
У меня сегодня собака умерла от укуса.
Я бы паничку словила, всем сердец их боюсь.
Мне уже плохо. Я в лес лет 15 не хожу из-за этих букашек.