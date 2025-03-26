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Операция «Труба» в Судже обернулась катастрофой для россиян

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  • 26.03.2025, 13:00
  • 10,256
Операция «Труба» в Судже обернулась катастрофой для россиян

Легкие российских солдат «сгорели».

Российская операция по проходу в Суджу через газовую трубу обернулась катастрофой для здоровья российских военных: ядовитая смесь почти полностью разрушила их легкие.

Врачи признаются: такого ужаса они не видели никогда, пишет «Диалог».

Российский военкор OPERATOR 13 опубликовал видео из госпиталя, где показывают рентгеновские снимки легких оккупантов. Комментарий к видео звучит почти как приговор: «Такие легкие у всех бойцов, кто принимал участие в операции «Поток». Легкие забиты полностью. Врачи борются с последствиями, но никто не знает, как это повлияет на бойцов в будущем». Врач на кадрах лишь тяжело вздыхает: «Господи, помилуй!»

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