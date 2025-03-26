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Почему водители ставят под лобовое стекло туалетную бумагу: интересная хитрость

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  • 26.03.2025, 13:05
  • 5,124
Почему водители ставят под лобовое стекло туалетную бумагу: интересная хитрость

Способ является популярным среди дальнобойщиков.

Во все времена водители имели свои хитрости и лайфхаки, которые облегчали их жизнь. Некоторые из них остаются актуальными и в наше время.

В частности, один из таких трюков - использование рулона туалетной бумаги под лобовым стеклом, пишет vnedorozhnik.net.

Данный лайфхак был и остается популярным среди дальнобойщиков. Ранее комплектация грузовиков была менее разнообразной, чем сегодня, а дальнобойщики фактически живут в своих кабинах.

Как известно, днем, во время долгих поездок, автомобиль быстро нагревается, а ночью - охлаждается. Эти температурные перепады, а также большое количество углекислого газа, накапливающегося в салоне, вызывают образование конденсата на окнах.

В частности, зимой эта проблема обостряется, потому что окна могут даже примерзать. Чтобы сэкономить время на размораживании, дальнобойщики нашли эффективный способ избавляться от лишней влаги.

Рулон туалетной бумаги, расположенный под лобовым стеклом авто, отлично впитывает влагу. А когда водители включают обогреватель в течение дня, туалетная бумага высыхает, что позволяет использовать ее повторно.

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