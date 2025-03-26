Аналитики подсчитали убытки РФ от ударов Украины по НПЗ 26.03.2025, 13:38

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Самой успешной была атака на Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома».

С начала 2025 года украинские дроны автивно и удачно охотились на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к огромным убыткам для экономики РФ. Несколько «чистых» примеров влияния таких deep strikes привели аналитики разведывательного сообщества In Factum.

Атака на Волгоградский НПЗ

Так, февраля 2025 года произошел налет украинских дронов на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Вследствие чего он остановился на неделю, после чего работал на 60% своей мощности, а его полное восстановление может занять месяц-полтора.

«Выручка завода за 2023 год составила почти 70 млрд рублей или $777 млн. Выручка за год/365 = ежедневная выручка = $2,1 млн. Если предположить, что оставшиеся 23 — 38 дней он будет работать лишь на 60% от первоначальной мощности, то Волгоградский НПЗ потеряет еще $20 — $32 млн, а общие убытки составят $35 — $47 млн», — подсчитали убытки РФ аналитики.

Атака на Рязанский НПЗ

24 января 2025 года Силы обороны Украины атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Досталось резервуару с горючим — он был уничтожен, еще 2 получили повреждения — о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Кроме этого были повреждены железнодорожная эстакада, расположенная рядом с этими резервуарами, и установки гидроочистки.

В результате атаки НПЗ остановил отгрузку топлива на 18 дней, а выручка «Роснефти» упала на 85%.

«Выручка Рязанского НПЗ за 2020 год составила 26,5 миллиардов рублей, или 72 миллиона ежедневно ($794 000). Трехнедельная «пауза» в этом случае стоила заводу минимум $12,8 — $14,2 млн», — отметили аналитики.

Атака на Астраханский НПЗ

По расчетам аналитиков, самой успешной была атака на Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома». Украинские дроны попали в установку переработки газового конденсата, из-за чего полностью вывели ее из строя. На ее ремонт понадобится до полугода. По данным Reuters, в 2024 году Астраханский ГПЗ переработал 1,8 млн тонн газового конденсата и произвел 800 000 тонн бензина, 600 000 тонн дизельного топлива и 300 000 тонн мазута.

Стоимость этой продукции составляет 83 миллиарда рублей, а выручка завода за 2024 год составила 120,9 миллиарда рублей. Аналитики считают, что сгоревшая установка перерабатывала 69% продукции.

«По консервативным оценкам (если завод продолжит работать с неактивным газоконденсатным блоком), Астраханский ГПЗ может потерять $228,3 — $456,6 млн. Если же завод полностью остановится на этот период, то убытки составят $331-$662 млн», — отметили в In Factum.

Они отметили, что в случае полной остановки Астраханского НПЗ на шесть месяцев общий убыток составит 77,9 миллиарда рублей или 863,4 миллиона долларов. Тогда как общий доход России от экспорта нефти в 2024 году, по оценкам Международного энергетического агентства, составил 189 миллиардов долларов.

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