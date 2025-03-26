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Картофельный переворот

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  • 26.03.2025, 13:48
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Картофельный переворот

Беларусь сдает позиции по мировому экспорту этого корнеплода Кении и Австралии.

Правительство Беларуси ввело трехмесячное лицензирование вывоза картофеля из Беларуси. Это говорит о том, что вряд ли наша страна сумеет вернуть свои позиции в мировом рейтинге экспортеров картофеля, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Как сообщили в правительстве Беларуси, лицензирование вывоза картофеля в 2025 году будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом. Отмечается, что оно, по крайней мере, на три месяца позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Республики Беларусь.

Между тем, уже по итогам 2023 года, как выяснил портал «Белорусы и рынок», в топ-20 крупнейших экспортеров картофеля, как свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), она впервые за многие годы не вошла. Среди тех стран, которые потеснили Беларусь из рейтинга, фигурирует, например, Кения, Португалия и Австралия.

Лидером по физическим объемам стали в 2023 году Нидерланды (2,87 млн тонн), опередившие Францию (2,82 млн тонн). Они же сохранили за собой первое место по стоимости, экспортировав этого продукта на 1,28 млрд долларов.

По физическим объемам в первую пятерку в 2023 году вошли Франция (2,82 млн тонн), Германия (2,34 млн), Бельгия (1 млн) и Египет (свыше 835 тыс. тонн).

По деньгам в экспорте в топ-5 входили также Франция (1,1 млрд долларов), Германия (около 675 млн), Канада (почти 470 млн) и Египет (около 400 млн).

Увы, впервые за многие годы, в мировых лидерах по продажам картофеля в 2023 году не было Беларуси.

Еще по итогам 2022 года, как указано в базах FAO, Беларусь была 12-ой по физическим объемам экспорта картофеля (около 300 тыс. тонн) и 13-й по деньгам (свыше 90 млн долларов). Из топ-20 ее потеснили по физическим объемам такие страны как Португалия и Кения, а по деньгам – ЮАР и Австралия.

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