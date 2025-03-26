Украинские бойцы сожгли мастерскую и уничтожили танки РФ на Торецком направлении 26.03.2025, 14:01

Видеофакт.

Пилоты 28-й бригады ВСУ активно уничтожают вражескую технику на Торецком направлении. Оккупанты пытаются улучшить защиту техники, но украинский арсенал уничтожает их.

Об этом сообщает пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

На Торецком направлении войска РФ вынуждены вводить все больше техники, включая танки и бронемашины. ВСУ сожгли мастерскую и уничтожили танки россиян.

В прошлом году эти цели были редкими для прицелов украинских пилотов, то сейчас каждую неделю пилоты 28-й бригады успешно уничтожают несколько единиц вражеской техники.

Оккупанты пытаются улучшить свою логистику, защищая технику сетками и используют РЭБ для маскировки. Однако украинские арсеналы оказались достаточными, чтобы превратить эту технику в металлолом.

Мастерские удары подразделения Kurt & Company и Батальона Беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность борьбы с врагом.

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