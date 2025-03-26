В ООН отреагировали на жестокое обращение с белорусскими женщинами-политзаключенными

В ООН отреагировали на жестокое обращение с белорусскими женщинами-политзаключенными2
- 26.03.2025, 14:03
Независимые эксперты призвали режим прекратить репрессии.
Независимые эксперты ООН по правам человека 26 марта выступили с заявлением, в котором призвали белорусские власти отреагировать на постоянные обвинения в жестоком обращении с женщинами, содержащимися в исправительных колониях, пишет «Позiрк».
«Мы глубоко обеспокоены суровым обращением с женщинами, осужденными в связи с протестами против президентских выборов 2020 года», — заявили эксперты.
Они выразили особую тревогу по поводу угрожающего жизни состояния Виктории Кульши, бывшего администратора телеграм-канала «Водители 97 %», призывавшего водителей перекрывать улицы в знак протеста после выборов 2020 года.
По данным авторов, «в настоящее время Кульша содержится в Зареченской исправительной колонии № 24 (Речицкий район Гомельской области. — прим.), и, по имеющимся данным, ее физическое и психическое здоровье серьезно ухудшилось. Однако ей отказано в адекватной медицинской и психологической помощи, и она продолжает подвергаться жестокому обращению».
Эксперты также выразили обеспокоенность по поводу «трех пожилых женщин-заключенных — Елены Гнаук, Ольги Майоровой и Ирины Токарчук, — которые были осуждены в рамках репрессий, разворачивающихся с 2020 года».
«Плохие условия содержания под стражей в сочетании с преднамеренным жестоким обращением, включая карательное одиночное заключение, подвергают их здоровье серьезному риску», — заявили они.
«Более того, предполагаемое длительное содержание под стражей без связи с внешним миром Елены Гнаук повышает риск ее насильственного исчезновения», — считают авторы заявления.
Отмечается, что «сроки заключения Кульши, Гнаук и Майоровой были продлены после того, как они были осуждены по ст. 411 Уголовного кодекса (злостное неповиновение администрации исправительного учреждения). Кульша трижды привлекалась к уголовной ответственности по этой статье».
«Статья 411 Уголовного кодекса позволяет бессрочно продлевать тюремные сроки на основании обвинений в «неповиновении», выдвинутых теми самыми сотрудниками колонии, которые несут ответственность за жестокое обращение с заключенными», — заметили эксперты. — Это положение стало еще одним жестоким инструментом, используемым тюремными властями для наказания тех, кто считается нелояльным правительству».
В связи с этим они призвали белорусские власти немедленно отменить упомянутую статью УК и освободить осужденных по ней.
Эксперты вновь выразили правительству Беларуси свою обеспокоенность в связи с широко распространенным жестоким обращением с женщинами и пожилыми заключенными в целом: «Мы встревожены тем, что Беларусь по-прежнему не решает эти проблемы».
Также авторы обеспокоены злоупотреблениями законодательством о борьбе с терроризмом и экстремизмом и призывают белорусские власти привести эти законы в соответствие с нормами международного права.
Под заявлением подписалось 20 человек, в том числе руководители и члены специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Нильс Муйжниекс, специальный докладчик ООН по защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, члены рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, рабочей группы по дискриминации в отношении женщин и девочек и другие.