В Литве назвали причину крушения самолета DHL в Вильнюсе
- 26.03.2025, 14:04
- 1,282
Озвучена версия прокуратуры.
Грузовой самолет компании DHL мог разбиться в Вильнюсе из-за «человеческой ошибки». Об этом сообщила 26 марта прокуратура Литвы.
В ходе предварительного расследования прокуратура Литвы обратилась к компетентным органам Испании с просьбой провести необходимые следственные действия на основании Европейского ордера и предъявить подозрение пилоту самолета, находящемуся там на лечении, и допросить его.
«Данное решение было принято в целях проведения тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы, которая, на основании имеющихся в настоящее время данных, предположительно была вызвана человеческой ошибкой. После анализа и обобщения проведенных в Литве исследований, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, и привело к падению самолета. Другие версии аварии были опровергнуты данными, полученными в ходе расследования», — отметили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела по факту крушения самолета продолжается. Потерпевшими по нему признаны 16 человек.
Напомним, утром 25 ноября в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета. Погибший в авиакатастрофе в Вильнюсе пилот был гражданином Испании, на борту самолета находились еще три человека — граждане Испании, Литвы и Германии. Пострадавшие проходят лечение в больницах города Вильнюса.