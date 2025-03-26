«У российской армии огромные проблемы» 2 26.03.2025, 14:36

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Владимир Цыбулько

Фото: Главред

Россияне не могут справиться с ВСУ в Белгородской области.

Украина проводит очередную операцию на территории России, на этот раз — в Белгородской области. Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области, а также возле Торецка и Покровска.

В чем главная задача Киева? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским экспертом Владимиром Цыбулько:

— Главная задача — связать на территории России войска, которые ранее были сконцентрированы в Курской области. Россия пыталась перебросить их на Донецкое направление. Однако этот рейд в Белгородскую область, по сути, вынудил все части, находившиеся в Курской области и способные сосредоточиться на небольшом участке, который удерживает Украина, перебросить свои силы в Белгород.

— Будет ли это долговременная операция или быстрый рейд?

— Все будет зависеть от обстоятельств. Сейчас лето, и войскам в летний период удобнее действовать под прикрытием лесных массивов, «зеленки», не нагружать себя большим количеством теплого снаряжения и проводить легкие пехотные рейды. Это наступление осуществляется без использования тяжелой техники.

Атаки идут на квадроциклах и багги, на легкой технике. Но, как мы видим, проблема для российских войск остается огромной, потому что даже с их тяжелой техникой они не могут ничего противопоставить украинским военным.

— Повлияет ли активность ВСУ на ход переговоров? Появится ли у Украины новый козырь?

— У Украины и так много козырей. Дело в том, что порог терпимости у России тоже высокий. Москва, по сути, открыто нарушает взятые на себя обязательства, поэтому, скорее всего, сейчас украинские войска будут действовать таким образом, чтобы это стало заметно для всех.

Но самое главное — убедить европейских и американских партнеров, что Россия не является договороспособным игроком.

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