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В Могилеве с крыши школы прямо на тротуар рухнула штукатурка с кирпичами

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  • 26.03.2025, 14:40
  • 1,256
В Могилеве с крыши школы прямо на тротуар рухнула штукатурка с кирпичами

Разница в пару секунд могла бы привести к непредсказуемым последствиям.

С карниза средней школы № 1 Могилева прямо на тротуар центральной улицы Первомайской утром 26 марта свалилась штукатурка с кирпичами, пишет местное издание mogilev.in.

Об инциденте журналистам рассказали очевидцы. Они оказались в нескольких метрах от места падения. Разница в пару секунд могла бы привести к непредсказуемым последствиям.

«Хорошо еще, что сейчас каникулы», — говорят авторы фото.

Случай обрушения штукатурки на улице Первомайской не первый. Аналогичный инцидент произошел не так давно на «театральном» доме с часами.

Обошлось без пострадавших.

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