В Могилеве с крыши школы прямо на тротуар рухнула штукатурка с кирпичами

В Могилеве с крыши школы прямо на тротуар рухнула штукатурка с кирпичами4
- 26.03.2025, 14:40
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Разница в пару секунд могла бы привести к непредсказуемым последствиям.
С карниза средней школы № 1 Могилева прямо на тротуар центральной улицы Первомайской утром 26 марта свалилась штукатурка с кирпичами, пишет местное издание mogilev.in.
Об инциденте журналистам рассказали очевидцы. Они оказались в нескольких метрах от места падения. Разница в пару секунд могла бы привести к непредсказуемым последствиям.
«Хорошо еще, что сейчас каникулы», — говорят авторы фото.
Случай обрушения штукатурки на улице Первомайской не первый. Аналогичный инцидент произошел не так давно на «театральном» доме с часами.
Обошлось без пострадавших.