Злые дедушки в Эр-Рияде 1 Алексей Копытько, The Moscow Times

26.03.2025, 14:41

3,554

Алексей Копытько

О чем не договорились.

Дональд Трамп, президент США, предположил, что Россия нарочно затягивает переговоры. И не только затягивает, стоило бы добавить.

Нам не дано знать, что там такое планирует в своем Кремле Владимир Путин – давить на фронте, совершать диверсии, добиваться политического кризиса в Украине или, действительно, затягивать переговоры: увидим. Но можно посмотреть на то, что уже произошло, глядя на источники информации. В Эр-Рияде переговариваются три делегации, можно анализировать, кто сказал что, а также кто чего не сказал.

Первое. Еще до появления официальных позиций США и России по итогам консультаций (технических, технических, хорошо) в Саудовской Аравии Россия превентивно обвинила Украину в срыве публикации совместного российско-американского заявления. Давайте еще раз: Украина сорвала публикацию совместного российско-американского заявления. Это как? пришли и порвали бумагу? Чушь. Тогда что? а поговорили о разном и не договорились ни о чем.

Второе. Какая была повестка приготовлена ко встрече в Эр-Рияде? Украина была готова обсудить безопасное судоходство в Черном море, исключение ударов по энергетической инфраструктуре, возврат всех пленных, а также гражданских и особенно детей. Дональд Трамп без спросу рассказал, что еще рассматривается вопрос территорий. Как рассматривается? Кем рассматривается? Ответов нет, заявлений нет: не рассматривали.

Третье. Кто поехал на переговоры? Со стороны Украины – министр обороны Рустем Умеров (42 года) и заместитель главы Офиса президента Украины Павло Палиса (40 лет), боевой полковник в недавнем прошлом. Оба по должности компетентны говорить о военно-политической и военной ситуации (либо в один клик получить нужные сведения) и принимать технические решения, обсуждать вопросы прекращения огня. Плюс у министра Умерова большой опыт в диалогах о возврате пленных. Т. е., украинская делегация полностью соответствовала заявленной повестке.

Со стороны США – Майкл Энтон (55 лет), директор планирования политики госдепартамента, сейчас он руководит аналитической службой госдепа, а в первой администрации Трампа был заместителем советника президента по национальной безопасности; Эндрю Пик (43 года), старший директор по Европе в Совете национальной безопасности, бывший армейский разведчик.

Кого же направили переговариваться с этими людьми министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (75 лет) и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков (78 лет)? Ровесников: сенатора-дипломата Григория Карасина (75 лет) и советник директора ФСБ, генерал-полковник Сергей Беседа (70 лет). Все они – яркие представители «клуба злых дедушек», которым поручено вести диалог с США (но не с Украиной).

Несоответствие типажей со стороны США, Украины и РФ просто бросается в глаза.

Энтон – генератор идей, эссеист, спичрайтер, специалист по стратегическим коммуникациям. Его задача – облечь политические идеи Трампа в приемлемые для всех переговаривающихся сторон формы. Пик еще в армии занимался контактами со спецслужбами других стран, а в Совете национальной безопасности он в прежней администрации Трампа отвечал за Россию (и Европу).

Бывший зам Лаврова Карасин перед тем как отправиться на почетную пенсию в Совет федерации представлял интересы Путина, когда этот же самый Совет федерации одобрял 11 лет назад применение российских войск за рубежом, то есть в Украине. Он в МИДе отвечал за СНГ, в том числе за досье по Украине. Карасин – настоящий ястреб, ему триста лет не интересны жалкие зерновые сделки в каком-то там Черном море. Он любит рисовать маркером по глобусу.

Беседа, скажем так, специалист по внутриполитической ситуации в Украине. Он знает расклады, владеет информацией об активах, может с полным основанием обсуждать тему дестабилизации Украины. Собственно, он и должен был обеспечить эту дестабилизацию в 2022 г. Но провалился и проворовался.

Теперь вопрос: могут Беседа и Карасин говорить о прекращении огня? Они к фронту никакого отношения не имеют. А вот территории чужие делить – это пожалуйста, и о внутренней политике Украины как элементе урегулирования тоже, и наверняка о санкциях.

Четвертое. После переговоров сколько-нибудь реальной – и то с большим перекосом в сторону России – выглядит только украинская повестка. В обрезанном виде – без возврата украденных людей. Чтобы переговоры не выглядели безрезультатными, американцы получили почву для пресс-релизов в виде судоходства (которое и так есть), продовольствия (которому и так никто не мешал) и механизмах сохранности энергетики (которые еще предстоит выработать).

Россияне и американцы поговорили о контроле над территориями. Карасин говорит, что ему было интересно, но не договорились: он публично зафиксировал расхождение позиций. Т. е., предложенный Кремлем раздел Украины американцы не приняли из-за четкой позиции украинского общества и власти, основанной на стойкости Сил обороны.

Россия получила отмену санкций и снижение издержек (страхование, обслуживание в портах) для структур, задействованных в поставках продовольствия и удобрений, но не сразу, а когда-то потом. Когда-нибудь.

Пятое. Вопросы, важные вопросы, на которые нет ответа: входит ли в перемирие на Черном море Крымский мост и сможет ли Россия использовать захваченный Мариуполь в качестве порта отправления своей сельскохозяйственной продукции?

Алексей Копытько, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com