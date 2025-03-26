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Daily Express: Россия катится в экономическую пропасть

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  • 26.03.2025, 15:02
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Daily Express: Россия катится в экономическую пропасть

Падение ВВП на 50% и крах кредитной системы.

Путин поручил главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной смягчить денежно-кредитную политику и не допустить «криогенной заморозки» экономики, пишет репортер британской газеты Daily Express Джон Варга (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика России, по прогнозам, сократится как минимум на 50% в 2025 году, поскольку экономический кризис в стране продолжает набирать обороты. В последние месяцы бизнес и потребители оказались под двойным ударом — стремительно растущей инфляции и высоких процентных ставок кредитования.

Потребители, в первую очередь, столкнулись с резким ростом цен на продукты, поскольку инфляция неумолимо растет и не собирается замедляться. Центральный банк России был вынужден повысить ключевую процентную ставку до 21% в октябре — наивысший уровень за последние 20 лет — в попытке сдержать инфляцию. В результате этого повышения многие компании не могут вернуть кредиты и борются за свое выживание.

Ожидается, что это решение окажет серьезное негативное влияние на экономический рост России в текущем году.

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, заявил в посте на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Набиуллина настаивает, что инфляция должна показать стабильный спад перед тем, как принимать решение о снижении ставок. Но инфляция по-прежнему превышает 10%, и рост ВВП ожидается на уровне всего 1-2% в 2025 году».

«Рост кредитования замедляется, инвестиции застыли, а совет Набиуллиной сводится к тому, что компаниям следует отказаться от кредитов и «идти на рынок капитала» — в условиях санкций и полного отсутствия иностранных инвестиций», — добавил он.

Шевченко также отметил, что Набиуллина продолжает пользоваться устаревшими экономическими инструментами, усугубляя стагнацию российской экономики.

Кремль пытается стимулировать экономический рост за счет масштабных военных расходов, которые в следующие три года увеличатся до 6,1% ВВП.

Аналитики сайта intellinews.com называют это «безумной стратегией в экономическом управлении».

Они добавили: «Вместо того чтобы корректировать экономику с помощью осторожных 25-базисных пунктов повышения ставок, Набиуллина позволяет валюте падать и ограничивает доступ к значительным объемам кредитования, в то время как министр финансов России Антон Силуанов использует «молоты» кредитных расходов, чтобы стимулировать рост в других частях экономики».

«Военный аппарат должен работать без сбоев, но для обеспечения плавного перехода придется сократить затраты в других секторах», — заключили аналитики.

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