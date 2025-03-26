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Электричество пропало сразу в нескольких районах Минска

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  • 26.03.2025, 15:03
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Электричество пропало сразу в нескольких районах Минска

Кроме того, плохо работает мобильный интернет.

Минчане сообщают об отсутствии электричества в разных районах столицы, пишет госагентство «Минск-Новости».

Проблемы наблюдаются как минимум во Фрунзенском, Центральном и Октябрьском районах столицы. «Смартпресс» пишет, что, помимо всего, плохо работает мобильный интернет.

В связи с аварией на высоковольтной линии РЭС произошел перепад напряжения. Из-за этого у некоторых потребителей может отсутствовать водоснабжение.

Ориентировочное время устранения неполадок — до 17.00.

«Минсктранс» предупредил, что в 13.35 из-за отсутствия напряжения на ул. Притыцкого (от ул. Сердича до ул. Лобанка), Тимошенко, Одинцова, Якубовского, Одоевского, Бельского, Пономаренко в обоих направлениях остановились троллейбусы № 9, 31, 33, 38, 44 и 77. Движение маршрутов № 33, 38, 77, выборочно, организовано до ст. м. «Пушкинской». Позднее там добавили, что с 14.01 из-за отсутствия напряжения на ДС «Запад-3» остановился электробус № 60.

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