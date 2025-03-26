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ВСУ приняли на вооружение мощные беспилотные авиакомплексы

  • 26.03.2025, 15:08
  • 1,442
ВСУ приняли на вооружение мощные беспилотные авиакомплексы

«Хищная птица» эффективна в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага.

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотный авиационный комплекс (БПАК) «Хищная птица» украинского производства.

Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны Украины. Отмечается, что БПАК «Хищная птица» создан с учетом анализа применения беспилотников в боевых действиях. Комплекс эффективен в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага. «Коптеры этого комплекса имеют повышенную устойчивость к работе под действием вражеского РЭБа», - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что украинские «Хищные птицы» имеют рамы различных типоразмеров. «Коптеры несут боевую нагрузку, которой хватает для поражения танка, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки, укрепленного блиндажа и тому подобное. «Хищные птицы» уничтожают оккупантов в различных погодных условиях, днем и ночью», - сообщает Минобороны.

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