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«Боже, я думала, это дырки от сварки!»

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  • 26.03.2025, 15:20
  • 2,148
«Боже, я думала, это дырки от сварки!»

Белорусский рыбак показал масштабы нашествия клещей на себе.

Белорус приехал на рыбалку в Каменецкий район и по пути от машины до водоема собрал на себе, кажется, всех клещей мира. Таким не самым приятным способом природа рапортует нам о приходе весны, пишет Onlíner.

«Боже, я думала, это дырки от сварки!» — восклицает комментатор, не поверив такой плотности клещей на квадратный сантиметр штанов автора. Также под видео разгорелась горячая дискуссия на тему того, откуда клещи вообще берутся в таком количестве в последние годы, ведь «в детстве их почти не было». Кто-то винит слабенькие зимы, что не позволяют им хорошенько «промерзнуть» в нужном количестве. Кто-то вспоминает, как во времена СССР поля и леса обрабатывали специальными химикатами с помощью кукурузника.

К сожалению, оригинальную лексику автора пришлось немного сгладить.

Кто прав, кто виноват, клещ мы дрожащий или право имеем — вопросы риторические. А вот те, на которые мы можем дать ответ довольно точно, связаны со статистикой и способами защиты от вредных существ.

Всего на территории Беларуси проживают 12 видов клещей. Из них три опасны для человека.

Период активности этих членистоногих составляет около 10 месяцев — с февраля по ноябрь. Как только температура устанавливается от 0 до 5 градусов тепла, клещ становится активным. С начала 2025 года после укуса клещей к медикам обратилось уже 17 человек. Сейчас клещи наиболее активны в Брестской, Минской, Могилевской и Витебской областях.

Клещи являются переносчиками нескольких опасных заболеваний, самые распространенные из которых — клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Ежегодно в республике в среднем регистрируется более 2 тысяч случаев болезни Лайма и более 200 случаев клещевого энцефалита Самый эффективный способ защиты от энцефалита — это вакцинация. Две прививки с промежутком в полгода, убеждают врачи, способны защитить и взрослого, и ребенка от негативных последствий укуса. Все необходимые препараты в стране имеются. Работающей же вакцины от болезни Лайма не существует. Так что если вы намерены часто проводить время на природе, советуем не забывать о старых добрых штанах, ботинках, длинных рукавах и головных уборах.

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