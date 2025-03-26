Массовая авария с тремя автомобилями случилось на МКАД 26.03.2025, 15:28

Фотофакт.

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 18.00 водитель, находившийся за рулем автомобиля Shacman, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе первого километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по соседней полосе Hyundai.

По причине случившегося удара, указанное авто отбросило в крайнюю левую полосу, где оно врезалось в Mercedes. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

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