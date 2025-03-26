«А какую воду пьет Лукашенко?»1
- 26.03.2025, 15:39
Минчане массово жалуют на качество артезианской воды.
Артезианская вода в Минске оказалась обманом. В столице целый ряд проблем: чайники покрываются накипью, кожа после такой воды сохнет, а волосы портятся. Многие минчане просят вернуть им воду с хлоркой.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
@charter97.org Минчане недовольны водой: накипь, сухая кожа и ломкие волосы #минск #вода #артезианскаявода #новости #качество #жкх #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Вода ужасная. Я не успеваю чайник мыть, в кастрюле накипь конкретная, надо брать мочалку металлическую».
«Дети страдают: сыпь на руках, лицо стягивает».
«А какую воду пьет Лукашенко? Наверное, десять раз фильтруют. Никак не дохнет. У меня вода из крана — сплошное железо. В ЖКХ говорят, что вода в допуске».
«Вода стала намного хуже, накипи больше и вкус испортился. Слепянка».
«Суть-то не в этом, а в том, как распиарили все это».
«Жирный агрофюрер забыл поменять трубы, которые проводят воду к домам. Могли бы сделать нормально, но у ябатек и жирного агрофюрера нет мозгов».
«Накипь и раньше была, но не до такой степени, как стало сейчас».
«Центр города: испортилось качество воды. Налет такой на мойке, кранах — ежедневно оттирать нужно. Запаха хлорки раньше никогда не было, появляется по вечерам».
«Никогда не было перхоти, уже где-то полтора года перхоть, никак не могу избавиться. Раньше чайник годами был, а сейчас примерно за год, может, больше четырех поменяла».
«Вот не удивлюсь, если окажется, что Лукашенко травит белорусов по приказу из Кремля».
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