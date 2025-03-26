«А какую воду пьет Лукашенко?» 1 26.03.2025, 15:39

Минчане массово жалуют на качество артезианской воды.

Артезианская вода в Минске оказалась обманом. В столице целый ряд проблем: чайники покрываются накипью, кожа после такой воды сохнет, а волосы портятся. Многие минчане просят вернуть им воду с хлоркой.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Вода ужасная. Я не успеваю чайник мыть, в кастрюле накипь конкретная, надо брать мочалку металлическую».

«Дети страдают: сыпь на руках, лицо стягивает».

«А какую воду пьет Лукашенко? Наверное, десять раз фильтруют. Никак не дохнет. У меня вода из крана — сплошное железо. В ЖКХ говорят, что вода в допуске».

«Вода стала намного хуже, накипи больше и вкус испортился. Слепянка».

«Суть-то не в этом, а в том, как распиарили все это».

«Жирный агрофюрер забыл поменять трубы, которые проводят воду к домам. Могли бы сделать нормально, но у ябатек и жирного агрофюрера нет мозгов».

«Накипь и раньше была, но не до такой степени, как стало сейчас».

«Центр города: испортилось качество воды. Налет такой на мойке, кранах — ежедневно оттирать нужно. Запаха хлорки раньше никогда не было, появляется по вечерам».

«Никогда не было перхоти, уже где-то полтора года перхоть, никак не могу избавиться. Раньше чайник годами был, а сейчас примерно за год, может, больше четырех поменяла».

«Вот не удивлюсь, если окажется, что Лукашенко травит белорусов по приказу из Кремля».

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